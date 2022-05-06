Экс-чиновник от партии Порошенко и скандальный журналист: кого во Львове задержали с подозрением в краже гуманитарки

Биография обоих подозреваемых оказалась полна скандальных и неоднозначных событий

В четверг, 5 мая, сотрудники СБУ во Львове по подозрению в хищении гуманитарной помощи задержали экс-чиновника ОГА Романа Матиса и главного редактора сайта Mind.ua Евгения Шпитко. Полученные на благотворительные счета денежные средства, подозреваемые воровали, а переданное военное снаряжение продавали.

"Телеграф" собрал что известно об обоих подозреваемых.

Активист, экс-чиновник и бывший член "Евросолидарности", враг губернатора – биография Романа Матиса

Роман Матис родился в 1978 году и по образованию экономист, однако в 2004 году стал активистом Оранжевой революции, принимал участие и в Революции достоинства, после чего стал советником мэра родного Самбора.

В 2015 году Матис стал членом "Солидарности" Петра Порошенко, пытался стать депутатом Львовского областного совета, правда безуспешно. Тогда же стал сперва советником главы Львовской ОГА, а затем главой управления инвестиционной политики облгосадминистрации.

В 2018 году Роман Матис покинул ряды "Солидарности", но политической деятельности не забыл и принимал участие в выборах главы Львовской объединенной территориальной громады, снова безуспешно.

Уже в январе 2021 года Роман Матис был уволен из Львовской ОГА, официально –по причине расформирования возглавляемого им управления инвестиционной политики. Сам Матис в соцсетях заявил тогда, что его уволили по распоряжению губернатора Максима Козицкого за то, что он "не пиарил власть и администрацию".

После этого экс-чиновник создал консалтинговое агентство "Международный инвестиционный офис" и то и дело с тех пор критикует действия областных властей.

Скандалы, боты, обман рекламодателей – кто такой Евгений Шпитько

Впрочем, Роман Матис на фоне скандалов своего партнера Евгения Шпитько выглядит очень бледно.

Так, в украинском медиапространстве Евгений Шпитько получил широкую известность благодаря Forbes-Украина, который возглавил в сентябре 2015 года. Уже в 2016 году интернет-версия журнала перестала работать, а в марте 2017 года на базе журнала и был создан сайт Mind.ua во главе с Шпитько.

Уже летом выяснилось, что уходя с Forbes-Украина Шпитько фактически присвоил себе интеллектуальную собственность журнала – страницу в Facebook и аккаунт Twitter.

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В ноябре 2020 года Mind.ua получил известность как сайт, активно пользующийся услугами "ботов" для "накрутки" числа просмотров, чем обманывал рекламодателей и партнеров.

"Можно взять любой пост и динамика накрутки будет такая же. Анализируя динамику просмотров, можно легко заметить, что реально у канала около 500-600 живых подписчиков и столько же просмотров на 1 пост. Остальное – боты и накрутка", — комментирует SEO-специалист Любомир Величко.

То есть редакция сайта Mind.ua и его главред Евгений Шпитко показывают партнерам и рекламодателям Telegram-канал mind_live , у которого якобы около 128 тыс. подписчиков и тысячи просмотров постов, а на самом деле всего 500-600 реальных человек, судя по статистике. Так писали тогда СМИ.

Сам Евгений Шпитько позиционировал себя как опытный менеджер, который организовывал инвестиционные форумы под эгидой своего сайта. Кстати на одном из них летом 2021 года засветился и Роман Матис. Вероятно с этого времени и началось их партнерство, приведшее к аресту во Львове сотрудниками СБУ.

В конце того же года ООО "Фьючер Медиа" проиграло суд финансовой компании "Леогейминг Пей" о признании информации, размещенной на сайте mind.ua, недостоверной и такой, которая порочит деловую репутацию компании. В итоге, 2 февраля 2022 года счета "Фьючер Медиа" были арестованы.

Любопытно, что сам Шпитько по данным СМИ владеет двумя фирмами, помимо "Фьючер медиа" речь идет о ООО "Продакшн студия "Реальная экономика" и задекларировал в 2018 году доход всего в 57 000 гривен.

Случай во Львове далеко не единственный, когда гуманитарная помощь не доходит до адресатов, процветают различные схемы и на таможне.