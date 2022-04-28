Куда исчезает гуманитарная помощь и почему не всегда доходит до адресата?

Политический обозреватель и украинская журналистка Юлия Забелина убеждена, что нужно иметь совесть и достоинство, чтобы не заниматься мародерством во время войны с врагом

Почти с первого дня широкомасштабного вторжения в частных разговорах и в Фейсбуке обсуждали проблемы с гуманитарной помощью: все ли, что нам передает Европа и Америка доходит до конечных адресатов и не оседает где-то в карманах или распродается? На собственном уже волонтерском опыте убедилась, что иногда помощь действительно не поступает туда, где она нужна. Не буду говорить, что это носит массовый характер, но проблемы действительно существуют.

Конечно, кто-то скажет, что такими публикациями люди разносят "измену", однако подобные случаи с помощью — это не что иное, как мародерство во время войны. И если ничего не делать, то получать помощь от иностранцев будет все труднее.

Уже сейчас многие иностранные доноры не желают иметь дело с государственными структурами, а ищут выходы на отдельных проверенных волонтеров.

Потому что хорошо знают, что иногда помощь просто оседает на складах, а потом ее находят на полках магазинов.

Бывает и так, что некоторые чиновники складывают продукты как бы в "резерв", а еду людям ищут волонтеры. О случае с председателем Деснянской РГА столицы Дмитрием Ратниковым я писала у себя в Фейсбуке – после выноса проблемы на публику указанные там персоны пообещали исправиться.

Другой случай – Черниговская область. Пока заместитель губернатора Нина Лемеш говорила, что доставить помощь в Чернигов и область не имеет возможности, все это уже делалось силами неравнодушных людей и местной полиции. Да, доставлять помощь было рискованно — приходилось лодками переправлять продукты через реку, но людям было что есть! А самое интересное, что одновременно с этим на закрытых складах стояли коробки с гуманитарной помощью с фамилией госпожи Лемеш.

После того как вопросом разворовывания помощи занялась Черниговская полиция, некоторые в областных властях начали продвигать вопросы увольнения ее руководителя. В город даже приезжали председатель Нацполиции и заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, курирующий на Банковой силовой блок. Насколько мне известно, сейчас этот вопрос закрыт.

Но открытым остается другой вопрос — почему такие же продукты, которые поступают вместе с гуманитарной помощью, где-то появляются на полках "Сильпо" и "АТБ"? Так, например, с единственным открытым в Чернигове АТБ уже после освобождения области. Когда сотрудники полиции хотели сфотографировать товар и попытаться приобрести это увидели работники магазина и спрятали продукцию. Такие случаи известны не только в Черниговской области, и не только с гуманитарной помощью.

Есть проблемы и по обеспечению военных, и по командировкам в тылу. Но об этом сейчас я сознательно не буду писать. Надеюсь только, что эти люди способны учиться на собственных ошибках и помнят фразу "кому война, а кому…". Надо иметь совесть и достоинство, чтобы не заниматься мародерством во время войны с врагом, пришедшим жестоко убивать украинский народ.

Публикация Юлии Забелиной в соцсети