Война войной, а зарабатывать надо: в сети "засветили" схему заработка на Одесской таможне

Вещи от Armani, Gucci и Dolce & Gabbana по 54 гривны, — не подозрительно ли?

Одесская таможня изъяла нерастаможенный груз с брендовой одеждой и передала его якобы на нужды ВСУ. Внимание к этой истории на своей страничке в Facebook привлек украинский бизнесмен Сеяр Куршутов, который обратился к главе Таможенной службы Украины.

"Прилагаю конкретный документ, подписанный им, по изъятию явно не предназначенной для военных нужд, брендовой одежды (например, костюмов Armani), якобы для нужд ВСУ. Обычное мародёрство, за подписью бессовестного начальника таможни. Так и представил себе эту воинскую часть. В Армани и с Джавелинами", — написал бизнесмен.

Скриншот поста Сеяра Куршутова

Однако "Телеграф" обнаружил в этом сообщении ряд странностей.

Хотели не платить налоги, в итоге — забрали бесплатно

Согласно опубликованным документам, указанная стоимость брендовых вещей, выглядит чересчур низкой. Так, цены на футболки торговых марок "Армани", "Гуччи", "Пума" и других, а также женские спортивные костюмы "Дольче и Габанна" указывается всего в 54 гривны. Правда, производителем этих "брендовых" вещей указывается почему-то Турция, но даже для нее это слишком мизерная цена.

Несколько дороже, 100-200 гривен, стоит обувь, до 120 гривен доходит стоимость джинсов, цена пуховика указана в 300 гривен, а самая дорогая вещь – это свитера-толстовки за 600 гривен.

Такая цена заставляет думать о том, что завезенная и переданная 28 марта Одесской таможней на нужды ВСУ одежда, завозилась по одной из наиболее распространенных схем минимизации таможенных платежей – занижении стоимости ввозимого.

В комментариях пользователи обратили внимание на то, что судя по цене и накладным, они датируются 2019-2020 годами. В ответ на это сам Сеяр Куршутов добавил, что речь идет о залежалом грузе, который не был растаможен из-за наличия в нем контрафакта, "но это не повод его воровать".

Кто такой Сеяр Куршутов

Надо отметить, что ряд СМИ приписывают самому Сеяру Куршутову кураторство схем незаконного ввоза товаров в Украину, причем сам предприниматель попал в список лиц, против которых СНБО ввело санкции как против "королей контрабанды". Сам Куршутов тогда это объяснял тем, что он "не заплатил СБУ за то, чтобы не быть включенным в список".

Уже в марте Сеяр Куршутов предложил премию в 100 тысяч долларов тем, кто сможет поймать сепаратистку Наталью Поклонскую, которая после аннексии Крыма была назначена оккупантами в качестве прокурора на полуострове, а затем даже попала в Госдуму.

Как показывает практика, во время войны на таможне продолжают осуществлять всевозможные махинации и даже кражи, в надежде на то, что "все спишут".

Как сообщал "Телеграф", так на таможенном складе аэропорта "Борисполь" были вскрыты и разворованы десятки багажей, что якобы было сделано сотрудниками таможни.