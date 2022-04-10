Війна війною, а заробляти треба: у мережі "засвітили" схему заробітку на Одеській митниці

Речі від Armani, Gucci та Dolce & Gabbana по 54 гривні, чи не підозріло?

Одеська митниця вилучила нерозмитнений вантаж із брендовим одягом і передала його нібито на потреби ЗСУ. Увагу цієї історії на своїй сторінці у Facebook привернув український бізнесмен Сеяр Куршутов, який звернувся до голови Митної служби України.

"Докладаю конкретний документ, підписаний ним, щодо вилучення явно не призначеного для військових потреб, брендового одягу (наприклад, костюмів Armani), нібито для потреб ЗСУ. Звичайне мародерство, за підписом безсовісного начальника митниці. Так і уявив собі цю військову частину. В Армані і з Джавелінами", — написав бізнесмен.

Скріншот посту Сеяра Куршутова

Проте "Телеграф" виявив у цьому повідомленні низку дивних моментів.

Хотіли не сплачувати податки, зрештою — забрали безкоштовно

Згідно з опублікованими документами, зазначена вартість брендових речей виглядає надто низькою. Так, ціни на футболки торгових марок "Армані", "Гуччі", "Пума" та інших, а також жіночі спортивні костюми "Дольче та Габанна" вказується лише 54 гривні. Щоправда, виробником цих "брендових" речей вказується чомусь Туреччина, але навіть для неї це надто мізерна ціна.

Дещо дорожче, 100-200 гривень, коштує взуття, до 120 гривень доходить вартість джинсів, ціна пуховика вказана у 300 гривень, а найдорожча річ – це светри-толстовки за 600 гривень.

Така ціна змушує думати про те, що завезений та переданий 28 березня Одеською митницею на потреби ЗСУ одяг, завозився за однією з найпоширеніших схем мінімізації митних платежів – заниження вартості ввезеного.

У коментарях користувачі звернули увагу на те, що судячи з цін та накладних, вони датуються 2019-2020 роками. У відповідь на те сам Сеяр Куршутов додав, що йдеться про залежалий вантаж, який не був розмитнений через наявність у ньому контрафакту, "але це не привід його красти".

Хто такий Сеяр Куршутов

Слід зазначити, що низка ЗМІ приписує самому Сеяру Куршутову кураторство схем незаконного ввезення товарів в Україну, причому сам підприємець потрапив до списку осіб, проти яких РНБО запровадило санкції як проти "королів контрабанди". Сам Куршутов тоді це пояснював тим, що він "не сплатив СБУ за те, щоб не бути включеним до списку".

Вже в березні Сеяр Куршутов запропонував премію в 100 тисяч доларів тим, хто зможе впіймати сепаратистку Наталію Поклонську, яка після анексії Криму була призначена окупантами як прокурор на півострові, а потім навіть потрапила до Держдуми.

Як показує практика, під час війни на митниці продовжують здійснювати всілякі махінації і навіть крадіжки, сподіваючись, що "все спишуть".

Як повідомляв "Телеграф", так на митному складі аеропорту "Бориспіль" було розкрито та розкрадено десятки багажів, що нібито було зроблено співробітниками митниці.