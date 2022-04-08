На OLX продаватимуть? На Бориспільській митниці скандал із розкритими багажами (фото)

У мережі пишуть, що багажі обікрали у перший день війни в Україні

На митному складі в аеропорту "Бориспіль" було виявлено десятки розкритих та розкрадених багажів. Стверджується, що інцидент стався у перший день війни – 24 лютого.

Засновник компанії "Лоран ГРУП" Дмитро Компанець у Facebook заявляє, що це зробили нібито працівники самої митниці.

"Думали війна все спише. Як вам таке від наших земляків? Будуть на OLX продавати незабаром?", — пише Компанець.

"Телеграф" звернувся за коментарем до Державної митної служби України. Відповіді поки що не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у білоруському місті Наровля російські військові відкрили ринок для торгівлі награбованим в Україні майном. Крім того, військовослужбовці рф, які вдаються до мародерства та пограбування українців, намагаються обміняти у білорусів викрадену валюту – долари та євро.

За більш ніж місяць війни окупанти неодноразово вдавалися до мародерства, чим навіть хвалилися у розмовах зі своїми близькими. Солдати армії рф все частіше залишаються на українській землі без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги, що все частіше провокує їх на мародерські вчинки.