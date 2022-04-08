Укр

Будут на OLX продавать? На Бориспольской таможне скандал со вскрытыми багажами (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Таможенный склад Борисполь Новость обновлена 08 апреля 2022, 16:29
Таможенный склад Борисполь

В сети пишут, что багажи обокрали в первый день войны в Украине

На таможенном складе в аэропорту "Борисполь" были выявлены десятки вскрытых и разворованных багажей. Утверждается, что инцидент произошел в первый день войны — 24 февраля.

Основатель компании "Лоран ГРУП" Дмитрий Компанец в Facebook заявляет, что это сделали якобы работники самой таможни.

"Думали война все спишет. Как вам такое от земляков наших? Будут на OLX продавать вскоре?", — пишет Компанец.

"Телеграф" обратился за комментарием к Государственной таможенной службе Украины. Ответа пока не последовало.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в белорусском городе Наровля российские военные открыли рынок для торговли награбленным в Украине имуществом. Кроме того, военнослужащие рф, которые прибегают к мародёрству и грабежу украинцев, пытаются обменять у белорусов похищенную валюту – доллары и евро.

За более чем месяц войны оккупанты неоднократно прибегали к мародерству, чем даже хвастались в разговорах со своими близкими. Солдаты армии рф все чаще остаются на украинской земле без еды, оружия, денег и медицинской помощи, что все чаще провоцирует их на мародерские поступки.

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#Борисполь #Таможенный склад
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