Українці можуть отримати допомогу від ООН – скільки дають та як оформити

Українцям можуть допомогти із виплатами міжнародні організації

Українці продовжують отримувати допомогу від ООН та інших міжнародних організацій у рамках угоди з Міністерством соціальної політики України.

Як повідомило відомство, на 1 липня фінансову допомогу у розмірі від 2200 до 2500 гривень строком на 1-3 місяці отримали приблизно 1,1 млн українців.

Найбільше під час дії програми виплатила Всесвітня продовольча програма ООН. Від неї кошти отримали понад 670 тисяч людей. Потім йде Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Товариство Червоного Хреста України – майже 180 тисяч людей. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців здійснило виплати 167 тисячам осіб та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) виплатив допомогу 84 тисячам осіб.

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Питання оформлення допомоги можна дізнатись за гарячою лінією Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном: 0 800 307 711.

Отримати виплату можна через Western Union двома шляхами:

Нова пошта — отримати код від партнера ООН в Україні, прийти у відділення, сказати оператору, що потрібно отримати переклад від Western Union, показати сам код та документ, що засвідчує особу;

Приватбанк – отримати код переказу у SMS-повідомленні на мобільний телефон одержувача, після чого кошти можна отримати через Приват24 (мобільний та веб), у банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку або зарахувати на картку за телефоном клієнтської підтримки 3700 або у чат-онлайн .

Загалом завдяки меморандумам, укладеним з агентствами ООН та іншими міжнародними організаціями, Мінсоцполітики залучило понад 10 мільярдів гривень для виплати допомоги понад 2 мільйонам людей, які постраждали від війни.

Отримана від ООН допомога може стати непоганою підмогою для тих українців, які поки не можуть отримати підвищення власних пенсій, оскільки чекати цього доведеться до кінця війни.