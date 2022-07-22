Разворовали гуманитарки на миллионы? В Киеве подозревают известную сеть магазинов

Руководители выбили для компании сертификат, позволяющий избегать таможенного контроля, и обманывали военных

Пока гуманитарную помощь для Украины собирают и раздают международные организации вплоть до уровня ООН или финансируют частные жертвователи, нечистые на руку дельцы внутри страны продолжают придумывать схемы заработка на таких грузах. Так, на подобных махинациях в Киеве попались основатель и руководитель известной сети магазинов товаров военного назначения.

Об разоблачении сообщили Государственное бюро расследований и Киевская городская прокуратура. При этом издание "Украинская правда" назвало сеть — речь идет о "Военторге ДиСи". Его руководители в апреле предложили привезти и бесплатно передать одной из воинских частей Киева бронепластины и защитные шлемы. Их они планировали закупить за границей и передать гуманитарной помощью. Для этого предпринимателям понадобился сертификат на ввоз соответствующего товара. Документ позволяет не проходить таможенный контроль и не платить таможенные пошлины. Они получили его от военных.

По этому сертификату дельцы завезли в Украину из Польши 1,5 тыс. бронепластин и 300 защитных шлемов. Задекларировали их по стоимости более 800 тысяч гривен, тогда как оценочная рыночная стоимость составляет примерно 8 млн грн – практически в десять раз больше. А потом потребовали от руководства упомянутой части выкупить привезенное по рыночной стоимости, а в ответ на отказ стали давить на военных. Одновременно с этим товары, ввезенные в качестве гуманитарки, злоумышленники продавали в своих магазинах.

21 июля ДБР провело 8 обысков в магазинах, на складах и дома у руководителей сети. Во время этих обысков правоохранители изъяли 120 тыс. незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию.

Организаторам схемы объявили о подозрении в продаже во время военного положения гуманитарной помощи для получения прибыли по предварительному сговору и в значительном размере. За это они могут получить до 7 лет тюрьмы. Подозреваемым выбирают меру пресечения, следствие продолжается.

Как сообщал "Телеграф", в мае на краже гуманитарки попались бывший чиновник от "Евросолидарности" Роман Матис и журналист Евгений Шпитко.