Украинцы могут получить помощь от ООН – сколько дают и как оформить

Украинцам могут помочь с выплатами международные организации

Украинцы продолжают получать помощь от ООН и прочих международных организаций, в рамках соглашения с Министерством социальной политики Украины..

Как сообщило ведомство, на 1 июля финансовую помощь в размере от 2200 до 2500 гривен сроком 1-3 месяца получили примерно 1,1 млн украинцев.

Больше всего за время действия программы выплатила Всемирная продовольственная программа ООН. От нее средства получили более 670 тысяч человек. Затем идет Миссия Международного Комитета Красного Креста и Общество Красного Креста Украины — почти 180 тысячам человек. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев произвело выплаты 167 тысячам человек и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выплатил пособие 84 тысячам человек.

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Вопросы оформления помощи можно узнать по горячей линии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону: 0 800 307 711.

Получить выплату можно через Western Union двумя путями:

Новая почта — получить код от партнера ООН в Украине, прийти в отделение, сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union, показать сам код и документ, удостоверяющий личность;

Приватбанк – получить код перевода в SMS-сообщении на мобильный телефон получателя, после чего средства можно получить через Приват24 (мобильный и веб), в банкоматах, терминалах самообслуживания, в отделениях банка или зачислить на карту по телефону клиентской поддержки 3700 или в чат-онлайн.

В целом благодаря меморандумам, заключенным с агентствами ООН и другими международными организациями, Минсоцполитики привлекло более 10 миллиардов гривен для выплаты пособий более 2 миллионам человек, пострадавших от войны.

Полученная от ООН помощь может стать неплохим подспорьем для тех украинцев, которые пока не могут получить повышение собственных пенсий, поскольку ждать этого придется до конца войны.