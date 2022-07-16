"Не украинец, но столько дал денег": чешский футболист каждый месяц отдавал часть зарплаты на помощь Украине

Вратарь активно помогал Украине еще с 2014 года

Чешский футболист Ян Лаштувка после начала полномасштабного вторжения рф в Украину помогает украинским беженцам в Чехии.

Об этом в интервью tribuna рассказал бывший партнер Яна по "Днепру" Роман Зозуля. Украинец считает, что Лаштувке нужно дать медаль от Украины за ту помощь, которую он оказал нашей стране.

Зозуля отметил, что в 2014-15 годах чешский вратарь очень сильно помогал Украине и часто посещал украинских военных в госпиталях. По словам Романа, чех каждый месяц отдавал часть своей зарплаты на помощь Украине. В какой-то момент Зозуле даже стало стыдно брать деньги у чеха. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Ян набрал бывшего одноклубника и предложил свою помощь для беженцев.

"Лаштувка в 2014-15 годах такое творил, что на голову не налезает. Если бы мог, я бы ему от Украины какую-нибудь медаль присвоил. Он не украинец, но столько дал денег и столько в госпиталь ездил со мной. Я не помню, чтобы многие украинские футболисты ездили в госпиталь, как он.

Ян каждый месяц приносил какой-то процент своей зарплаты. Я уже не брал, потому что чувствовал себя каким-то подлецом. И после 24 февраля он одним из первых набрал и сказал: "Я буду в Чехии помогать беженцам, ведь понимаю, что это будет. Поэтому если что, готов принять". Если кому-то нужна помощь в Чехии, я дам номер Лаштувки", — рассказал Зозуля.

Напомним, Лаштувка был игроком "Шахтера" с 2004 по 2009 год, а затем стал защищать цвета "Днепра", где выступал до 2016 года. Сейчас 40-летний голкипер играет за "Баник Острава" в высшем дивизионе чешского первенства. 32-летний Зозуля сейчас выступает за испанскую "Фуэнлабраду" в третьем по силе дивизионе страны.

Ранее сообщалось, что 9-летний футболист собрал на нужды ВСУ больше 100 тысяч гривен.

Напомним, спонсор сборной Украины по футболу начал сотрудничество с российскими клубами.