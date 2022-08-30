Хищение гуманитарки: СБУ провела масштабные обыски в двух областях
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Обыски прошли в Одесской и Запорожской областях
В Измаиле, что в Одесской области, сотрудники СБУ нагрянули в горсовет, райсовет и районную военную администрацию с обысками.
Как сообщает Думская со ссылкой на свои источники, проверки прошли на прошлой неделе и были направлены на проверки распределения гуманитарной помощи.
"Не исключено, что кому-то объявят о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса (хищение)", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что вскоре в Измаил также прибудут ревизоры с Государственной аудиторской службы.
Вместе с тем как сообщила пресс-служба СБУ, представители спецслужбы вместе с детективами НАБУ начали расследовать возможное хищение гумпомощи топ-чиновниками Запорожской области, из-за чего там провели серию обысков.
Отмечается, что обыски прошли в горсовете, ОВА и на складских помещениях, а в их результате были обнаружены вещества, похожие на наркотики, незарегистрированное оружие и большое количество налички.
Как сообщалось ранее, на махинациях с бронепластинами и шлемами в Киеве попались основатель и руководитель известной сети магазинов товаров военного назначения.