Хищение гуманитарки: СБУ провела масштабные обыски в двух областях

Обыски прошли в Одесской и Запорожской областях

В Измаиле, что в Одесской области, сотрудники СБУ нагрянули в горсовет, райсовет и районную военную администрацию с обысками.

Как сообщает Думская со ссылкой на свои источники, проверки прошли на прошлой неделе и были направлены на проверки распределения гуманитарной помощи.

"Не исключено, что кому-то объявят о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса (хищение)", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что вскоре в Измаил также прибудут ревизоры с Государственной аудиторской службы.

Вместе с тем как сообщила пресс-служба СБУ, представители спецслужбы вместе с детективами НАБУ начали расследовать возможное хищение гумпомощи топ-чиновниками Запорожской области, из-за чего там провели серию обысков.

Отмечается, что обыски прошли в горсовете, ОВА и на складских помещениях, а в их результате были обнаружены вещества, похожие на наркотики, незарегистрированное оружие и большое количество налички.

Как сообщалось ранее, на махинациях с бронепластинами и шлемами в Киеве попались основатель и руководитель известной сети магазинов товаров военного назначения.