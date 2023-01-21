Скандал із їжею для ЗСУ отримав продовження: керівництво Міноборони викликають "на килим" до Ради

Керівництво Міноборони викликають до парламенту

В Україні спалахнув скандал навколо інформації про те, що Міністерство оборони уклало контракт на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами.

Як повідомила у своєму Facebook народний депутат Мар’яна Безугла, керівництво МОУ тепер доведеться прозвітувати перед парламентарями за свої дії.

"Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", — повідомила вона.

Безугла не стала називати час проведення засідання, проте повідомила, що воно пройде найближчим часом у закритому форматі.

При цьому вона пообіцяла пізніше повідомити результати засідання.

Як повідомлялося раніше, 21 січня видання ZN.ua оприлюднило інформацію про те, що забезпечення продуктами військових частин у шести областях обходиться в середньому вдвічі-втричі дорожче, ніж якби їжу закуповували в магазинах "Сільпо" за роздрібними цінами.

Після цього Безугла повідомила, що аудиторська служба вже розпочала перевірки з цього питання разом із правоохоронними органами, а тому вже найближчим часом слід очікувати на резонансні висновки.