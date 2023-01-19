Війна — день 330: окупанти готують новий наступ, а Захід нарощує підтримку України

Оперативно про головне 19 січня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 330 днів. Противник продовжує проводити контратаки на напрямі Кремінної, а також можуть готувати новий наступ у Луганській області. Експерти водночас підкреслюють, що поки що говорити про настання вирішальної стадії війни поки що рано і реальніші оцінки можна буде дати після весни або навіть літа цього року. Водночас країни Заходу нарощують військову підтримку України, передаючи більш смертоносні зразки зброї, яка має допомогти здобути перемогу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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З даними за 16 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 327: Україна відновлюється після ракетного удару, а окупанти наступають на Донбасі

Про те, що відбувалося 17 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 328: окупанти готують новий наступ на сході та обстрілюють мирні міста.

Інформація за 18 січня доступна у зведенні: Війна — день 329: окупанти готують новий ракетний удар і наступають на Донбасі.