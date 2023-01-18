Війна — день 329: окупанти готують новий ракетний удар і наступають на Донбасі

Оперативно про головне 18 січня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 329 днів. Окупанти посилюють тиск на Бахмут, а також намагаються збільшити своє становище на напрями Лимана та Куп’янська, проте українські захисники стійко тримають натиск ворога. Проте з кожним новим днем Україна отримує дедалі більше військової допомоги від союзників і незабаром ЗСУ можуть отримати у своє розпорядження перші танки західного зразка. Водночас українців закликають не розслаблятися, оскільки ризики нових ракетних обстрілів залишаються дуже високими.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

2:00 Прем'єр Фінляндії Санна Марін заявила, що якби Україна була членом НАТО, то росія б не наважилася почати вторгнення.

00:00 У мережі з’явилася інформація про обстріл окупантами Нікопольського району Дніпропетровської області

Інформація за 15 січня доступна у зведенні: Війна — день 326: ворог зазнає поразки на фронті і застосовує "ракетний терор" проти мирних міст .

З даними за 16 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 327: Україна відновлюється після ракетного удару, а окупанти наступають на Донбасі

Про те, що відбувалося 14 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 328: окупанти готують новий наступ на сході та обстрілюють мирні міста .