Окупанти можуть знову спробувати оточити Бахмут: свіжі карти боїв в Україні
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Окупанти ведуть планомірні обстріли вздовж лінії фронту
Російські окупанти ведуть наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямах, намагаючись захопити всю Донецьку область. Ворог міг просунутися в районі Бахмута та посилити тиск на околиці з півдня. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському напрямі продовжують проводити атаки, намагаючись покращити тактичне становище.
Українські військові продовжують наступальні операції у районі Кремінної, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни. За даними Генштабу ЗСУ, атаки ворога відбито в районах понад 20 населених пунктів, у тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
На півдні окупанти накопичують сили на східному березі Дніпра. Ворог веде оборонні дії у Запорізькій та Херсонській областях.
Схід України
На лінії Сватове — Кремінна ворог продовжує завдавати локальних ударів, намагаючись відновити позиції та зайняти вигідніше становище. Українські сили продовжували контрнаступальні операції у районі Кремінної, наступаючи на місто зі сходу. Окупанти продовжують атаки на північний захід та захід від Кремінної.
На Донеччині ворог міг просунутися на північ від Бахмута. окупанти стверджують, що зайняли залізничну станцію Сіль у районі Соледара, але раніше вони вже заявляли про повний контроль над цим місцем. Окупанти можуть посилити тиск у районі Кліщіївки на півдні від Бахмута, щоб знову спробувати оточити місто. Атаки ворога продовжуються і в районі Авдіївки.
Південь України
Російські окупанти продовжують накопичувати сили на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Вони обстрілюють Херсон та околиці. Ворог також шукає нові маршрути, намагаючись уникнути українського вогню — відновили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою та будують дорогу окупованою територією до Криму та Ростов-на-Дону.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зростають ризики для України із півночі. Російські окупанти спільно з білорусами розпочали авіаційні навчання.