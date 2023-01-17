Окупанти можуть знову спробувати оточити Бахмут: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти ведуть планомірні обстріли вздовж лінії фронту

Російські окупанти ведуть наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямах, намагаючись захопити всю Донецьку область. Ворог міг просунутися в районі Бахмута та посилити тиск на околиці з півдня. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському напрямі продовжують проводити атаки, намагаючись покращити тактичне становище.

Українські військові продовжують наступальні операції у районі Кремінної, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни. За даними Генштабу ЗСУ, атаки ворога відбито в районах понад 20 населених пунктів, у тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На півдні окупанти накопичують сили на східному березі Дніпра. Ворог веде оборонні дії у Запорізькій та Херсонській областях.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

На лінії Сватове — Кремінна ворог продовжує завдавати локальних ударів, намагаючись відновити позиції та зайняти вигідніше становище. Українські сили продовжували контрнаступальні операції у районі Кремінної, наступаючи на місто зі сходу. Окупанти продовжують атаки на північний захід та захід від Кремінної.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині ворог міг просунутися на північ від Бахмута. окупанти стверджують, що зайняли залізничну станцію Сіль у районі Соледара, але раніше вони вже заявляли про повний контроль над цим місцем. Окупанти можуть посилити тиск у районі Кліщіївки на півдні від Бахмута, щоб знову спробувати оточити місто. Атаки ворога продовжуються і в районі Авдіївки.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

Російські окупанти продовжують накопичувати сили на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Вони обстрілюють Херсон та околиці. Ворог також шукає нові маршрути, намагаючись уникнути українського вогню — відновили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою та будують дорогу окупованою територією до Криму та Ростов-на-Дону.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, що зростають ризики для України із півночі. Російські окупанти спільно з білорусами розпочали авіаційні навчання.