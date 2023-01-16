народний депутат України VIII і IX скликань Олексій Гончаренко, спеціально для "Телеграфу"

Інститут вивчення війни (ISW) каже, росія змінює підхід до війни в Україні. Звучить переконливо, але головне тут інше: за даними аналітиків, Кремль був змушений переробити свій план під одну конкретну ціль. Зупинити успішний контрнаступ ЗСУ.

Минув лише рік із того часу, коли росія готувала своє вторгнення. Зараз вона загрузла на полі бою та дипломатично, не має змоги запустити економіку на повну потужність. Її місія тепер – гра другим номером. Подивіться на стрічку новин. росія радіє, коли наносить удар по цивільним або коли є хоч якась маленька перемога. Але рік тому вони марили Києвом і хотіли дійти до Ла-Маншу!

Зараз треба розуміти, що військовий потенціал росії вже досяг критичної позначки і йде на виснаження. Тягнути цю війну довго кремль не може – ні політично, ні економічно. А тому треба йти ва-банк. На тлі останніх новин про те, що Захід збільшує військову допомогу Україні, Генсек НАТО Столтенберг заявив про нові поставки важкої військової техніки. Проти цього всього – у росії новини зовсім не втішні. Вони там намагаються мобілізувати тепер уже 500 тисяч чоловік. Що може така армія немотивованих людей, нехай і багатотисячна, протиставити сучасній військовій техніці та мотивованим українцям?

Тим часом, кремль вирішує знов лякати українців психологічно, ще більше нагнітати ситуацію та погрози. Мовляв, бійтеся – далі буде гірше. Саме тому зараз так запекло всі російські пропагандисти розхитують ситуацію. Розповідають про новий похід на Київ, загрожують новими масовими обстрілами. Власне, це їхній єдиний козир – обстрілювати цивільну інфраструктуру.

Тому на запущений маховик кремль накидатиме абсолютно все. Адже путін все ще не відмовився від намірів захопити ще хоч щось в Україні. Або бодай утримати те, що захопив. Так, цей інформаційний та психологічний тиск, який з новою силою починає рф, спрямовано на останню спробу наступу. В Інституті вивчення війни якраз спрогнозували можливі сценарії стратегічних дій росії.

Перший – великий наступ росіян у районі Луганської області. Другий – російська оборонна операція та намагання розгрому ЗСУ під час українського контрнаступу. Серед варіантів є ще один, але він здається аналітикам малоймовірним, враховуючи величезний ризик провалу – це повторний наступ з Білорусі.

Власне зміна керівництва військового рф – Суровікіна на Герасімова теж проходила в контексті підготовки до "останньої битви росії". Але вони програли війну вже у той момент, коли почали широкомасштабне вторгнення.

Колись нам казали, що немає сенсу ставити на військову поразку росії. Тепер ми бачимо, як вона бореться навіть не за перемогу – швидше, за паузу наших перемог. Тож немає нічого неможливого. Як агресор не крутитиметься, він уже на сковорідці, а ми дамо вогню.