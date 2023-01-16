Окупанти готуються до двох варіантів ведення війни: у ISW назвали терміни

Аналітики ISW припустили два реалістичні сценарії за якими росія хоче повести війну

Російські окупанти у 2023 році мають намір перехопити ініціативу у військових діях. У рф почали проводити мобілізацію, реорганізацію та підготовку промисловості для проведення "спеціальної військової операції" як звичайної великої війни. Дії ворога можуть проявитися у кількох варіантах, які можуть проходити і паралельно.

В Інституті вивчення війни аналітики спрогнозували, що може зробити російське командування — кілька варіантів. Ворог може провести великий наступ у Луганській області, адже захоплення цієї частини України та Донецької області входять до переліку офіційних цілей Кремля.

На користь цієї теорії експертів свідчить те, що ворог стягує сили до Луганської області та проводить інші подібні заходи. Ба більше, на півдні в Запорізькій та Херсонській областях наступ ворога малоймовірний, вважають в ISW. Їм заважає Дніпро на лінії фронту. На оборонний характер дій вказує спорудження ешелонованих польових укріплень на Херсонщині та велике мінування у Запорізькій області.

Другим варіантом спроби рф отримати перевагу є використання українського контрнаступу. Ворог може спробувати відбити атаку та знищити значну частину механізованих українських сил. Це дасть їм перехопити ініціативу та розвинути новий наступ.

Однак один варіант не виключає іншого, і ворог може готуватися до великого наступу, розглядаючи як альтернативу великі зривні атаки. Є також варіант російського наступу на північ України, але зараз він залишається малоймовірним. При цьому до Білорусі у вересні 2023 року можуть прибути додаткові сили ворога в рамках нібито навчань.

На підтримку теорії аналітики нагадують про зміну керівництва у росії. Призначення валерія герасимова та трьох заступників для нього може бути розрахунком на підготовку рф до затяжної війни та командування великими операціями у 2023 році. Іншим значенням призначення герасімова може стати бажання росії піти ва-банк, вважає секретар українського РНБО. Найближчими вирішальними місяцями ворог може спробувати досягти перемог на фронті.