Народный депутат Украины VIII и IX созывов Алексей Гончаренко, специально для "Телеграфа"

Институт изучения войны (ISW) говорит, что россия изменяет подход к войне в Украине. Звучит внушительно, но главное здесь другое: по данным аналитиков, кремль был вынужден переделать свой план под одну конкретную цель. Остановить успешное контрнаступление ВСУ.

Прошел только год с того времени, когда россия готовила свое вторжение. Сейчас она увязла на поле боя и дипломатично, не имеет возможности запустить экономику на полную мощность. Ее миссия теперь – игра вторым номером. Посмотрите на новостную ленту. россия радуется, когда наносит удар по гражданским или когда есть хоть какая-нибудь маленькая победа. Но год назад они грезили по Киеву и хотели дойти до Ла-Манша!

Сейчас нужно понимать, что военный потенциал россии уже достиг критической отметки и идет на истощение. Продолжать эту войну долго кремль не может – ни политически, ни экономически. А потому нужно идти ва-банк. На фоне последних новостей о том, что Запад увеличивает военную помощь Украине, Генсек НАТО Столтенберг заявил о новых поставках тяжелой военной техники. Против этого всего – в россии новости совсем не утешительны. Они пытаются мобилизовать теперь уже 500 тысяч человек. Что может такая армия немотивированных людей, пусть многотысячная, противопоставить современной военной технике и мотивированным украинцам?

Тем временем, кремль решает снова пугать украинцев психологически, еще больше нагнетать ситуацию и угрозы. Мол, бойтесь – дальше будет хуже. Именно поэтому сейчас так яростно все российские пропагандисты расшатывают ситуацию. Рассказывают о новом походе в Киев, грозят новыми массовыми обстрелами. Собственно, это их единственный козырь – обстреливать гражданскую инфраструктуру.

Поэтому на запущенный маховик кремль будет набрасывать все. путин ведь все еще не отказался от намерений захватить еще хоть что-то в Украине. Или хотя бы удержать то, что захватил. Да, это информационное и психологическое давление, которое с новой силой начинает рф, направлено на последнюю попытку наступления. В Институте изучения войны как раз спрогнозировали возможные сценарии стратегических действий россии.

Первый – большое наступление россиян в районе Луганской области. Второй – российская оборонительная операция и попытка разгрома ВСУ во время украинского контрнаступления. Среди вариантов еще один, но он кажется аналитикам маловероятным, учитывая огромный риск провала – это повторное наступление из Беларуси.

Собственно смена руководства военного рф — Суровикина на Герасимова тоже проходила в контексте подготовки к "последней битве россии". Однако они проиграли войну уже в тот момент, когда начали широкомасштабное вторжение.

Когда-то нам говорили, что нет смысла ставить на военное поражение россии. Теперь мы видим, как она борется даже не за победу – скорее за паузу наших побед. Так что нет ничего невозможного. Как агрессор не будет крутиться, он уже на сковороде, а мы дадим огня.