В МИД россии назвали "условия" вступления Беларуси в войну

Вступление Беларуси в войну будет якобы зависеть от действий Киева и ВСУ

В россии не исключают вступление Беларуси в войну против Украины. Для этого есть два условия и оба связаны с якобы угрозой со стороны действий ВСУ.

Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД россии Алексей Полищук в интервью одному из российских СМИ. По его словам, обе страны следят за тем, чтобы "киевский режим" не применил против них силу.

Так, Полищук отметил, что Беларусь может вступить в войну только в двух случаях. Первый — если ВСУ применят против Республики военную силу, и второй — если украинская армия вторгнется на территорию россии или Беларуси.

В сети вновь начали активно обсуждать тему вероятного вторжения Беларуси в Украину. Причиной стали совместные военные учения россии и Беларуси, которые начнутся 16 января.

Украинское командование пока что не видит поводов для беспокойства и предпосылок к реальному вторжению. Но власти Киева все же возвели вокруг столицы оборонительные сооружения, рассказал генерал-лейтенант Павлюк. Со стороны Беларуси обустроены минные поля и другие укрепрубежи.

В США тоже пока что не фиксируют признаков подготовки к нападению на Украину с территории Беларуси. Об этом заявил 12 января на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пуск российских ракет из Беларуси несет большую угрозу, но россияне этим не пользуются. Воздушные войска оккупантов критически изношены и могут не выдержать дорогу в Беларусь и обратно.