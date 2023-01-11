Блогер и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, почему обстрелы с территории Беларуси наносят больше урона, чем с территории россии

Пуск авиационных ракет из воздушного пространства Беларуси по территории Украины носит большую угрозу и отличается более высокой эффективностью, нежели пуски из воздушного пространства россии. Подлёт до цели, в зависимости от номенклатуры, зачастую занимает считанные минуты.

Такой промежуток времени от пуска до подлёта к объекту уничтожения, снижает эффективность срабатывания ПВО. Но, как мы можем видеть, в последнее время воздушное пространство РБ используется авиацией российских оккупационных войск (РОВ) для пусков ракет редко. Почему так? Почему в условиях дефицитных ракет, они не повышают их эффективность?

И тут возвращаемся к вопросу моторесурса. Уже неоднократно говорилось о том, что он у российской стратегической авиации критически выработан. И именно отсутствие российских стратегов в воздушном пространстве Белоруси в качестве постоянных гостей подтверждает тот факт, что вопрос выработки моторесурса стоит остро.

Ведь пролететь лишние 1 тыс км туда и обратно это для стратегов вкс рф более чем просто серьёзная нагрузка. И после бегства стратегов с Энгельса положение с пусками ракет, без лишней выработки ресурса, лишь осложнилось. Могут, но это добивает их дышащую на ладан компоненту ядерной триады.