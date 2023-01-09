Испугались? Россияне убрали самолеты с рокового аэродрома "Энгельс" (фотофакт)
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Спутник зафиксировал лишь шесть бомбардировщиков
После серии взрывов на аэродроме "Энгельс" под Саратовом, россияне решили убрать оттуда часть стратегических бомбардировщиков.
Как сообщают "Схемы", спутниковые снимки Planet Labs от 7 января показали, что там остались всего шесть бомбардировщиков. Из них четыре Ту-95 и два Ту-160.
При этом отмечается, что предыдущие снимки были сделаны 6 декабря и тогда там базировалось около двух десятков бомбардировщиков.
Кроме того, на аэродроме можно увидеть еще один Ту-95 в полуразобранном состоянии, транспортник Ил-76 или Ил-78, а также пассажирский самолет Ту-154.
На фото также видно, что в восточной части аэродрома рядом со взлетной полосой появились защитные барьеры, которые призваны защитить самолеты от обломков или взрывных устройств.
Как сообщалось ранее, на "Энгельсе" взрывы происходили дважды. Первый случился 5 декабря и тогда повреждения получил бомбардировщик Ту-22М.
Второй взрыв случился 26 декабря, он стал причиной гибели по меньшей мере троих российских солдат.