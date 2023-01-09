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Испугались? Россияне убрали самолеты с рокового аэродрома "Энгельс" (фотофакт)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Аэродром "Энгельс"
Аэродром "Энгельс"

Спутник зафиксировал лишь шесть бомбардировщиков

После серии взрывов на аэродроме "Энгельс" под Саратовом, россияне решили убрать оттуда часть стратегических бомбардировщиков.

Как сообщают "Схемы", спутниковые снимки Planet Labs от 7 января показали, что там остались всего шесть бомбардировщиков. Из них четыре Ту-95 и два Ту-160.

При этом отмечается, что предыдущие снимки были сделаны 6 декабря и тогда там базировалось около двух десятков бомбардировщиков.

Кроме того, на аэродроме можно увидеть еще один Ту-95 в полуразобранном состоянии, транспортник Ил-76 или Ил-78, а также пассажирский самолет Ту-154.

На фото также видно, что в восточной части аэродрома рядом со взлетной полосой появились защитные барьеры, которые призваны защитить самолеты от обломков или взрывных устройств.

Как сообщалось ранее, на "Энгельсе" взрывы происходили дважды. Первый случился 5 декабря и тогда повреждения получил бомбардировщик Ту-22М.

Второй взрыв случился 26 декабря, он стал причиной гибели по меньшей мере троих российских солдат.

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