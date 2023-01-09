Злякалися? Росіяни прибрали літаки з фатального аеродрому "Енгельс" (фотофакт)
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Супутник зафіксував лише шість бомбардувальників
Після серії вибухів на аеродромі "Енгельс" під Саратовом росіяни вирішили прибрати звідти частину стратегічних бомбардувальників.
Як повідомляють "Схеми", супутникові знімки Planet Labs від 7 січня показали, що там залишилися всього шість бомбардувальників. З них чотири Ту-95 та два Ту-160.
При цьому наголошується, що попередні знімки були зроблені 6 грудня, і тоді там базувалося близько двох десятків бомбардувальників.
Крім того, на аеродромі можна побачити ще один Ту-95 у напіврозібраному стані, транспортник Іл-76 чи Іл-78, а також пасажирський літак Ту-154.
На фото також видно, що у східній частині аеродрому поряд зі злітною смугою з’явилися захисні бар’єри, які мають захистити літаки від уламків або вибухових пристроїв.
Як повідомлялося раніше, на "Енгельсі" вибухи відбувалися двічі. Перший стався 5 грудня і тоді ушкодження отримав бомбардувальник Ту-22М.
Другий вибух стався 26 грудня, він став причиною загибелі щонайменше трьох російських солдатів.