Злякалися? Росіяни прибрали літаки з фатального аеродрому "Енгельс" (фотофакт)

Супутник зафіксував лише шість бомбардувальників

Після серії вибухів на аеродромі "Енгельс" під Саратовом росіяни вирішили прибрати звідти частину стратегічних бомбардувальників.

Як повідомляють "Схеми", супутникові знімки Planet Labs від 7 січня показали, що там залишилися всього шість бомбардувальників. З них чотири Ту-95 та два Ту-160.

При цьому наголошується, що попередні знімки були зроблені 6 грудня, і тоді там базувалося близько двох десятків бомбардувальників.

Крім того, на аеродромі можна побачити ще один Ту-95 у напіврозібраному стані, транспортник Іл-76 чи Іл-78, а також пасажирський літак Ту-154.

На фото також видно, що у східній частині аеродрому поряд зі злітною смугою з’явилися захисні бар’єри, які мають захистити літаки від уламків або вибухових пристроїв.

Аеродром "Енгельс"

Як повідомлялося раніше, на "Енгельсі" вибухи відбувалися двічі. Перший стався 5 грудня і тоді ушкодження отримав бомбардувальник Ту-22М.

Другий вибух стався 26 грудня, він став причиною загибелі щонайменше трьох російських солдатів.