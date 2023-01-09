У россии заканчиваются ракеты: украинцам рассказали, что изменится в массированных ударах

Ракетная угроза никуда не исчезнет

Периоды между нанесением массированных ракетных ударов по украинским городам будут увеличиться. Запас боеспособных ракет в ближайшее время у рф подойдет к концу.

После того как россия останется на уровне собственного производства ракет, сроки между атаками могут увеличиться с двух недель до трех или даже месяца. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью УНИАН.

"От этого в дальнейшем будет зависеть, когда они смогут подготовить боекомплект для нанесения массированного удара по Украине. Это уже будут не полторы-две недели. Это будут уже три-четыре недели, возможно, месяц. В перспективе мы должны говорить о том, что ракетные угрозы не уменьшатся", — сказал Коваленко.

Эксперт также отметил, что массированные удары, если они будут соответствовать тактике ведения войны оккупантов против Украины, продолжатся в дальнейшем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россия участила использование разведывательных дронов. Спикер "ОК" Юг Наталья Гуменюк рассказала, чем это может грозить.