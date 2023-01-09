россия участила использование разведывательных дронов: чем это может грозить

Половина "Орланов", сбитых за 2023 — уничтожены за предыдущие пару дней

Российские оккупанты в последние дни стали чаще использовать беспилотник тактического уровня "Орлан-10 ". Об этом свидетельствуют данные Генштаба о сбитых летательных аппаратах. Этот дрон используют для артиллерийской разведки и как часть в комплексах радиоэлектронной борьбы.

Согласно данным Генштаба ВСУ за сутки на утро 8 и 9 января сбивали по три БпЛА врага ежедневно, тогда как до этого несколько дней было затишье или количество сбитых дронов было меньше. Всего с начала года были уничтожены 12 "Орланов-10", из которых 6 — в последние двое суток.

По словам спикера "ОК" Юг Натальи Гуменюк такое частое использование дронов может свидетельствовать про то, что враг ищет куда направить ракеты — так оккупанты ведут себя перед атакой. Россияне не отказались как от одиночных ударов, так и от массовых атак, но из-за нехватки ракеты они прибегают к более тщательной разведки. У обычного "Орлана" заряда нет, но враг разрабатывает смешанный тип дронов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что количество ракет у россии снижается — для массовой атаки их осталось на несколько раз. В таких атаках враг использует несколько десятков ракет сразу, обычно около 70. Часть ракет россия продолжает производить, но количество ограничено, а хваленые "Кинжалы" враг использует для запугивания, уверенны в ГУР.