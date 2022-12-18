Не Шахедом единым: в ВСУ рассказали, какие БПЛА используют оккупанты (видео)

Оккупанты используют минимум 4 вида беспилотников, разных по назначению и эффективности

В ходе продолжающихся атак беспилотниками украинских городов и позиций ВСУ используются не только иранские "Shahed-136", представляющие из себя дроны-камикадзе, но и российские БПЛА.

Об этом на брифинге в Military Media Center рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники полковник Александр Заруба, сообщает АрмияИнформ.

Хотя оккупанты назвали иранские БПЛА "Герань-2", он был легко идентифицирован специалистами центра по характерным концовкам крыла, двигателю и другим деталям.

Вместе с тем для террора гражданского населения артиллерийскими и ракетными обстрелами используется ряд дронов российской разработки и производства.

Самый массовый из них — "Орлан-10", используемый как разведывательный беспилотник для ведения артиллерийской разведки и вместе с другими средствами в комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В производстве активно используются иностранные комплектующие, без которых БПЛА создавать невозможно.

Сбитый ВСУ Орлан-10

Один из последних трофеев ВСУ, БПЛА "Гранат-3", используется для разведки местности, патрулирования, ведения наблюдения, целеуказания и управления подразделениями. Обладает хорошими характеристиками в виде небольшого веса и габаритов (7 кг и размах крыльев в 2 метра), может летать до 40 км, стоимости и простоте, почему широко применяется в звене рота-батальон.

БПЛА Гранат-3

Еще один беспилотник российского производства – "Элерон-3СВ", комплекс ближнего действия воздушной разведки и наблюдения. Комплекс позволяет вести оптико-электронную разведку с передачей информации в режиме реального времени (на расстоянии до 25 км) через закрытые цифровые каналы связи. К минусам относится его довольно высокая, в сравнении с другими БПЛА, цена – до 200 тысяч долларов.

Элерон-3СВ

По словам Александра Зарубы, практически все комплектующие, обеспечивающие фото- и видеосъемку, управление аппаратом в воздухе, передачу данных по разным каналам, GPS-навигацию у российских БПЛА — иностранного происхождения.

Заметим, что Украина совсем недавно приняла на вооружение сразу два новых отечественных беспилотника разведывательного и универсального назначения — D-80 Discovery та E-300 Enterprise.