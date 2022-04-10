Укр

"Без бутылки россия — не россия": в ВСУ показали, какие "космические" технологии используют россияне в своих БПЛА

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Орлан-10" Новость обновлена 10 апреля 2022, 21:05
"Орлан-10"

Российский разведывательный беспилотник попал в руки украинских специалистов

Украинские военные заполучили в свои руки современный разведывательный беспилотник россиян "Орлан-10" и показали, какие новшества применяет армия оккупанта.

Соответствующими кадрами поделился телеграм-канал ХД.

Военнослужащий, который проводил осмотр разработки российского сумрачного гения, рассказал, что БПЛА хотели передать на осмотр западным партнерам, но те после просмотра нескольких снимков, заявили, что "Орлан" не имеет ничего общего с новейшими технологиями.

В частности отмечается, что вместо камеры в БПЛА используется обычный коммерческий фотоаппарат Canon, который довели до нужного состояния несколькими каплями клея, чтобы тот случайно не отключился во время полета.

Кроме того, украинский специалист обратил внимание на то, что вместо бензобака в "Орлане" используется обычная пластиковая бутылка.

"Без бутылки россия — не россия", — подчеркнул он.

Стоит отметить, что российская армия, а также подконтрольные ей боевики ОРДЛО, часто применяют беспилотники подобного типа для разведки позиций ВСУ. Сам БПЛА был принят на вооружение лишь в 2010 году.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты применили для бомбардировки Мариуполя бомбы, произведенные еще в 1946 году из-за чего западные эксперты задались вопросом о том, почему россияне считают, что это оружие безопасно возвращать с хранения и насколько целесообразно сбрасывать их со стратегических реактивных бомбардировщиков.

Теги:
#Украина #Россия #БПЛА #Орлан -10
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