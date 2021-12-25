"Как тебе такое, Илон Маск?" Российская компания показала на крупнейшей военной выставке дроны с Aliexpress

Компания "Кронштадт" оконфузилась со своими новыми дронами.

Не имеющие аналогов "российские" беспилотники оказались доступными для покупки всеми желающими, поскольку выпускают их в Китае.

В августе в России прошла одна из крупнейших в стране военных выставок "Армия 2021", на которой многие российские компании попытались впечатлить потенциальных заказчиков новейшими образцами военной и другой техники.

Среди таковых оказалась компания "Кронштадт", которая, согласно информации в профиле на сайте выставки, обладает более 10 годами опыта разработки в области беспилотных летающих систем.

Компания показывала мини-дроны собственного производства для обследования стартовых столов космических ракет. Аппараты получили звучащие названия "Луман" и "Мерак".

"Как тебе такое, Илон Маск?", — спрашивали тогда "разработчики" чудо-техники.

Что об этом подумал создатель SpaceX история умалчивает, однако 25 декабря в сети появилось сообщение, что пользователи обнаружили новейшие БПЛА в китайском интернет-магазине AliExpress.

Так БПЛА "Луман" оказался аппаратом "Reptile Swallow-670", что в любезно предоставленном интернет-магазином переводе звучит как "Рептилия ласточкин-670".

Reptile Swallow-670

"Мерак" же на китайском рынке носит название "Atomrc Dolphin".

Atomrc Dolphin

Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин накануне заявил, что в России впервые провели залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон".