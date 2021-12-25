"Как тебе такое, Илон Маск?" Российская компания показала на крупнейшей военной выставке дроны с Aliexpress
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Компания "Кронштадт" оконфузилась со своими новыми дронами.
Не имеющие аналогов "российские" беспилотники оказались доступными для покупки всеми желающими, поскольку выпускают их в Китае.
В августе в России прошла одна из крупнейших в стране военных выставок "Армия 2021", на которой многие российские компании попытались впечатлить потенциальных заказчиков новейшими образцами военной и другой техники.
Среди таковых оказалась компания "Кронштадт", которая, согласно информации в профиле на сайте выставки, обладает более 10 годами опыта разработки в области беспилотных летающих систем.
Компания показывала мини-дроны собственного производства для обследования стартовых столов космических ракет. Аппараты получили звучащие названия "Луман" и "Мерак".
"Как тебе такое, Илон Маск?", — спрашивали тогда "разработчики" чудо-техники.
Что об этом подумал создатель SpaceX история умалчивает, однако 25 декабря в сети появилось сообщение, что пользователи обнаружили новейшие БПЛА в китайском интернет-магазине AliExpress.
Так БПЛА "Луман" оказался аппаратом "Reptile Swallow-670", что в любезно предоставленном интернет-магазином переводе звучит как "Рептилия ласточкин-670".
"Мерак" же на китайском рынке носит название "Atomrc Dolphin".
Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин накануне заявил, что в России впервые провели залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон".
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