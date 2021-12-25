"Як тобі таке, Ілон Маск?" Російська компанія показала на найбільшій військовій виставці дрони з Aliexpress

Компанія "Кронштадт" попала в конфуз зі своїми новими дронами.

"Російські" безпілотники, що не мають аналогів, виявилися доступними для покупки всім охочим, оскільки випускають їх у Китаї.

У серпні в Росії пройшла одна з найбільших у країні військових виставок "Армія 2021", на якій багато російських компаній спробували вразити потенційних замовників новітніми зразками військової та іншої техніки.

Серед таких виявилася компанія "Кронштадт", яка, згідно з інформацією в профілі на сайті виставки, має понад 10 років досвіду розробки в галузі безпілотних літаючих систем.

Компанія показувала мінідрони власного виробництва для обстеження стартових стволів космічних ракет. Апарати отримали назви "Луман" і "Мерак".

"Як тобі таке, Ілон Маск?", — запитували тоді "розробники" диво-техніки.

Що про це подумав творець SpaceX історія замовчує, проте 25 грудня в мережі з’явилося повідомлення, що користувачі виявили новітні БПЛА у китайському інтернет-магазині AliExpress.

Так БПЛА "Луман" виявився апаратом "Reptile Swallow-670", що в люб’язно наданому інтернет-магазином перекладі звучить як "Рептилия ластласточкин-670".

Reptile Swallow-670

"Мерак" ж на китайському ринку зветься "Atomrc Dolphin".

Atomrc Dolphin

Як повідомлялося раніше, російський президент Володимир Путін напередодні заявив, що у Росії вперше провели залповий пуск гіперзвукових ракет "Циркон".