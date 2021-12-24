Россия запустила новую страшилку: Путин лично похвастался испытанием гиперзвуковой ракеты (видео)

Ракеты должны поступить на вооружение войск РФ в 2022 году.

Российский президент Владимир Путин в пятницу, 24 декабря, заявил, что впервые был успешно проведен залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон".

Об этом сообщает РБК.

"Испытания проведены успешно, безупречно", — сказал Путин.

По его словам, запуск этих ракет являет собой "большое событие в жизни страны", а принятие их на вооружение станет существенным вложением в безопасность и обороноспособность России.

Также он поздравил инженеров, конструкторов и других людей, участвовавших в создании этой ракеты.

Ракеты "Циркон" или 3M22 являются новейшим типом гиперзвукового оружия. По имеющимся в сети данным, она способна развивать скорость около 8 Махов (6000—10 200 км/ч), что делает ее недоступной для перехвата существующими системами противоракетной обороны. Кроме того, из-за высокой скорости полета, ее запуск сложнее зафиксировать.

Ее основным заданием является поражение морских целей на расстоянии до 500 километров, впрочем, в руководстве РФ говорили, что она способна также поражать наземные цели.

Испытания ракеты начались в 2016 году, а в октябре 2021 года в сети появилось видео ее запуска с подводной лодки.

Предполагалось, что именно этими ракетами будет оснащен новейший корвет ВМС РФ "Проворный", который недавно сгорел на верфи в Санкт-Петербурге.

Сам корабль загорелся еще поздней ночью 17 декабря, однако тушили его до самой ночи 18 декабря. Судя по фото, обнародованным в сети, судно сильно пострадало, что скорее всего сделает невозможным его введение в строй к концу 2022 года, как это ожидалось ранее.