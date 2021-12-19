Укр

В Питере больше суток тушили новейший боевой корвет "Проворный": фото и видео последствий

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Пожар на корвете "Проворный" в Санкт-Петербурге Новость обновлена 19 декабря 2021, 10:09
Пожар на корвете "Проворный" в Санкт-Петербурге

Огонь уничтожил практически всю палубу боевого корабля

В Санкт-Петербурге больше суток тушили загоревшийся боевой корабль "Проворный", который вспыхнул на судостроительном заводе "Северная верфь". Пожару был присвоен четвертый номер сложности, а к его тушению привлекли две сотни спасателей.

Как передают местные СМИ, пожар, начавшийся 17 декабря в 18:22, удалось ликвидировать только 18 декабря в 23:00. На протяжении всей субботы пожарные тушили отдельные очаги горения и разбирали завалы. 

Судя по опубликованным кадрам, новейший боевой корабль серьезно пострадал. На палубе видно множество полностью сломанных конструкций. К слову, судно должны были спустить на воду уже в 2022 году, однако, вполне возможно, что строки будут изменены.

По предварительной информации, возгорание началось на верхней палубе — там вспыхнуло лакокрасочное покрытие, однако была серьезная угроза взрыва из-за присутствия там газовых баллонов. Пострадали во время пожара три человека, в их числе один пожарный.

Стоит отметить, что корвет "Проворный" строился по проекту 20385 и предназначался для Тихоокеанского флота России. Такие судна предназначены для патрулирования ближней морской зоны, а также обнаружения надводных и подводных целей. Конструкцией предусмотрена возможность вооружения корвета гиперзвуковыми ракетами "Циркон" или крылатыми ракетами "Калибр".

Ранее "Телеграф" сообщал, что стоимость корвета оценивают примерно в 30 млн рублей (более 11 млн грн). Это второй корабль, который строят по проекту 20385.

Теги:
#Пожар #Россия #Санкт-Петербург #Корвет
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