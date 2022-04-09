Последние резервы? россия бросила в Украину "допотопное" оружие

Эксперт удивлен, что россия считает, что подобные бомбы безопасно применять спустя более 70 лет хранения.

Авиация оккупантов похоже испытывает откровенный дефицит бомб, поскольку решила достать из запасов оружие, созданное сразу после завершения Второй мировой войны.

Об этом сообщил аналитик современной войны Том Купер в статье для Medium.

Речь идет о всплывших в сети снимках бомбы ФАБ-3000М-46, которую загружали в стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Он отмечает, что информация о том, что такой самолет сбросил бомбы на Мариуполь появилась еще в начале марта, однако визуальные подтверждения попали в сеть лишь 7 апреля.

Однако в этот раз у примененного оружия есть свои особенности. В частности, Купер указывает, что бомба ФАБ-3000М-46 создавалась еще в 1946 году для сбрасывания с бомбардировщиков с поршневыми двигателями. Поэтому эксперт ставит под сомнение безопасность применения подобного оружия со сверхзвуковых бомбардировщиков вроде Ту-22М3, поскольку у нее относительно тонкая оболочка и есть вероятность ее разрушения еще в воздухе.

Кроме того, Купер удивлен, что россияне считают, что подобные бомбы безопасно возвращать на службу после 70 лет хранения.

"Сбрасывать ФАБ-3000М-46 из Ту-22 — это как будто россияне выкатили из какого-то музея древнюю самоходно-артиллерийскую установку ИСУ-152 и использовали ее для прямой огневой поддержки своих подразделений в Украине", — подытожил он.

Как сообщалось ранее, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по мирным жителям, которые пытались эвакуироваться из Краматорска. Ракета из комплекса "Точка-У" взорвалась в районе железнодорожного вокзала, в результате чего 38 человек погибли на месте и еще 12 скончались в больнице.

Сразу же после этого российские пропагандисты начали заявлять, что якобы таких комплексов на вооружении их армии уже нет и попытались переложить ответственность на украинских военных. Впрочем, эксперты быстро нашли свидетельства, которые явно указывают на обратное.