Пропагандисты пытаются повести трагедию в Краматорске на украинских военных

Материалы белорусских и отдельных российских СМИ времен совместных военных учений Беларуси и россии "Союзная решимость-2022" опровергают нынешние заявления боевиков "ДНР" насчет их вооружения. Так, среди прочего, неправдой являются их высказывания насчет отсутствия "Точек-У", из которых мог быть нанесен смертельный ракетный удар по Краматорску.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на "Белту".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В материале от 15 февраля 2022 года сообщается, что россияне и беларусы вместе отработали пуски ракет благодаря тактическим комплексам "Точка-У" и "Полонез". С учетом того, что военнослужащие армии рф сейчас в открытую воюют на Донбассе, не прикрываясь боевиками "ДНР" и "ЛНР", использование подобной техники вполне возможно.

Похожие новости публиковало еще, как минимум, одно пропутинское издание — "Российская газета".

При этом российская пропаганда продолжает гнуть свою линию, обвиняя в атаке на вокзал Краматорска, откуда эвакуировались мирные жители, украинских военнослужащих. При этом на сообщения в донецких Telegram-каналах о том, что "прилеты" якобы осуществлялись по "подразделениям ВСУ" никто не реагирует — их наоборот активно чистят.

Россия же тоже пытается "откреститься" от наличия "Точек-У" на вооружении у своей армии.

Отметим, что вместе с этим в сети появилось видео запуска двух ракет перед тем, как была совершена атака на Краматорск. Вероятно, это могли быть именно те снаряды, которые лишили жизни минимум четыре десятка мирных граждан. Скорее всего, они были запущены из подконтрольного боевикам Шахтерска.