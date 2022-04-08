Обстрел Краматорска "Точкой-У": военный эксперт четко объяснил, почему россия лжет

Этот ракетный комплекс россияне неоднократно использовали на собственных военных учениях.

После ракетного обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске российские оккупанты начали распространять фейки якобы у них нет "Точек-У", из которых могли ударить по объекту. Неправдивость этого выдали новости из военных учений в Беларуси, которые проводились в феврале 2022 года.

Между тем, военный эксперт Николай Белесков указал еще несколько фактов, из которых становится понятно, что россияне цинично врут.

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По его словам, 47 ракетная бригада 8 армии Южного военного округа (РФ), которая была создана в 2021 году и сейчас воюет на Донбассе, имеет в наличии и использует тактический комплекс "Точка У".

Вторым доказательством лжи российских оккупантов является тот факт, что в 2020 году в военных учениях "Кавказ" (международные оперативные военные учения Вооруженных сил России на территории временно оккупированного Крыма, состоявшиеся в сентябре 2020) также были пуски системы "Точка-У".

"То есть практика пусков этих ракет даже после их замены в ракетных бригадах на "Искандер-М" была", — подчеркивает Николай Белесков.

Третий пункт, который приводит военный эксперт как доказательство лжи россиян, что даже после замены "Точка-У" на "Искандер-М" ракеты отправляли на базы хранения.

"В условиях того, что РФ отстреляла более 1400 ракет, значительная часть из которых — это до ОТРК "Искандер-М", а темпы производства новых ракет не быстрые, то "Точки-У" могли вернуть в бригады, которые до этого уже перешли на "Искандер-М"", — резюмировал военный эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появилось видео запуска двух ракет перед тем, как была совершена атака на Краматорск. Вероятно, это могли быть именно те снаряды, которые лишили жизни не менее четырех десятков мирных граждан. Скорее всего, их запустили из подконтрольного боевикам Шахтерска.