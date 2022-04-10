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"Без пляшки росія — не росія": у ЗСУ показали, які "космічні" технології використовують росіяни у своїх БПЛА

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Орлан-10" Новина оновлена 10 квітня 2022, 21:05
"Орлан-10"

Російський розвідувальний безпілотник потрапив до рук українських фахівців

Українські військові взяли в руки сучасний розвідувальний безпілотник росіян "Орлан-10" і показали, які нововведення застосовує армія окупанта.

Відповідними кадрами поділився телеграм-канал ХД.

Військовослужбовець, який проводив огляд розробки російського сутінкового генія, розповів, що БПЛА хотіли передати на огляд західним партнерам, але ті після перегляду кількох знімків заявили, що "Орлан" не має нічого спільного з новітніми технологіями.

Зокрема, зазначається, що замість камери в БПЛА використовується звичайний фотоапарат Canon, який довели до потрібного стану кількома краплями клею, щоб той випадково не відключився під час польоту.

Окрім того, український фахівець звернув увагу на те, що замість бензобака в "Орлані" використовується звичайна пластикова пляшка.

"Без пляшки росія — не росія", — наголосив він.

Варто зазначити, що російська армія, а також підконтрольні їй бойовики ОРДЛО часто застосовують безпілотники подібного типу для розвідки позицій ЗСУ. Сам БПЛА був прийнятий на озброєння лише у 2010 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти застосували для бомбардування Маріуполя бомби, зроблені ще в 1946 році, через що західні експерти запитали, чому росіяни вважають, що цю зброю безпечно повертати зі зберігання і наскільки доцільно скидати їх зі стратегічних реактивних бомбардувальників.

Теги:
#Україна #Росія #БПЛА #Орлан -10
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