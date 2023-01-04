Смена тактики россиян, новые "шахеды" и тонкости с ракетами "Кинжал": главные заявления представителя ГУР Скибицкого

Ракетные обстрелы со стороны России будут продолжаться, хотя их интенсивность значительно снизилась.

Одной из самых горячих тем для обсуждения в последние месяцы остается техническое обеспечение армии России в Украине. Чаще всего украинцев интересует, какое количество ракет и дронов на балансе у российских сил и что ждать от дальнейших обстрелов инфраструктуры. На большинство резонансных вопросов попытался ответить представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Собрали для вас основные положения из его обширного интервью для "РБК-Украина", которые касались остатков оружия у оккупантов, массированных атак и общей тактики поведения захватчиков на фронте. Дальше — прямая речь Скибицкого.

О массированных ракетных обстрелах

Когда мы говорим о возможности 2-3 ударов, мы имеем в виду, что будет примерно 80 ракет во время атаки, а может, и больше. К примеру, 31 декабря агрессор применил только 20 крылатых ракет, хотя перед этим применяли примерно 70 или даже больше. Итак, говоря о 2-3 ударах, мы имеем в виду именно массированную атаку.

О "самых популярных" крылатых ракетах

[Чаще всего при обстрелах] речь идет о Х-101, Х-555 и "Калибрах". Есть еще отдельно "Искандеры", то есть баллистические ракеты, но их мы не берем в расчет.

По нашим подсчетам, у россиян ориентировочно 160 единиц. [Также] они сейчас могут производить примерно 30 единиц Х-101 в месяц. Если говорить о "Калибрах", то мы насчитываем 15-20 штук в месяц. Морского базирования крылатых ракет "Калибр" у них примерно 60 и производят, как я сказал, не очень много — максимум 20 в месяц.

В целом, по нормативным документам от всего запаса ракет стратегический запас должен составлять 30%. Но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: по "Искандерам", по "Калибрам", по Х-101, по Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них проблемный вопрос пополнения своих запасов.

О не-использовании "Кинжалов"

Это новый вид вооружения. Есть у них проблема с самолетами-носителями – МиГ-31. Мы же видели инцидент, произошедший в Беларуси – у одного из них загорелся двигатель. Кроме того, "Кинжалов" у них не так уж много. Если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир. "Кинжалы" они сейчас используют для демонстрации и запугивания, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить. Соответственно, этим они поддерживают напряжение в возможности применения этого оружия не только против нас, но и против других европейских стран.

Об изменении тактики россиян

Они сейчас будут пытаться применить новые подходы. Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22, и С-300 – особенно в прифронтовых районах и дроны-камикадзе. Вы видите, как два дня подряд россияне их активно использовали. Сейчас они готовят ракеты для последующего массированного удара. То есть они будут комбинировать средства, чтобы поддерживать темп нанесения ударов по нашим гражданским инфраструктурным объектам.

О масштабных атаках БПЛА

Массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в объекты. А если запускать малое количество — 5-10 — не будет такого эффекта. И они стараются как раз большим количеством запускать в том числе для прорыва нашей системы ПВО.

О запасах иранских "шахедов"

На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов "Шахедов". По контракту предусмотрено 1750. Требуется время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять.

По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет — будем уточнять. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз.

О возможных прогнозах последующих обстрелов

У них есть свои планы. Имеются комплексные факторы. И погода, и праздники, и наличие ракет, и морозы. Поэтому однозначно сказать, что превалирует какой-нибудь один элемент, очень сложно.

Подготовка к массированной атаке – это сложный процесс. Это выбор целей, проведения разведки, доразведки, это подготовка ракет, экипажей, самолетов, которые будут производить удар, и другие вопросы, связанные с координацией. Ведь используются еще беспилотники для ведения разведки, боевые самолеты-носители. А после нанесения ударов снова нужно провести доразведку, уточнить, какие результаты и т.д. Поэтому неделя-две – это средний интервал между использованием ракетного вооружения.

[Будет ли массированный ракетный обстрел на Рождество 7 января], зависит от того, сколько они будут применять ракет, сколько на сегодня у них готовы. Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировки экипажей по нанесению ударов за минувшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу. Еще многое будет зависеть от погоды.