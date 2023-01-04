В ГУР объяснили, что не так с прогнозами о "2-3 массированных ракетных ударах"

Россияне значительно сократили количество крылатых ракет, выпускаемых при массированных обстрелах.

Многие эксперты прогнозируют, что у российской армии запаса крылатых ракет хватит всего на две-три масштабных атаки в ближайшее время. При этом, по словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, следует учитывать численность снарядов, которые оккупанты выпускают по Украине в целом. Большинство прогнозов специалистов основана на предварительных ударах, где россияне выпускали более 80 боеприпасов за раз. Сейчас эта интенсивность значительно снизилась.

Детальнее он объяснил в интервью "РБК-Украина". Скибицкий подчеркнул, что 31 декабря россияне применили лишь 20 ракет, параллельно используя иранские беспилотники. Это говорит о том, что количество обстрелов может возрасти, хотя и с меньшей интенсивностью.

Чаще всего при массированных атаках россияне используют ракеты трех типов — Х-101, Х-555 и "Калибры". Баллистические ракеты типа "Искандер" военные считают раздельно из-за особенностей их запуска.

"Когда мы говорим о возможности 2-3 ударов, мы имеем в виду, что будет примерно 80 ракет во время атаки, а может, и больше", — подчеркивает Вадим Скибицкий.

По приблизительным подсчетам специалистов ГУР, в запасе у оккупантов может еще оставаться около 160 ракет типа Х-22 и 60 "Калибров". Продолжается в рф и производство новых снарядов, но оно не слишком массовое: в месяц может появляться около 30 единиц Х-101 и максимум 20 уже упомянутых "Калибров".

"В целом по нормативным документам от всего запаса ракет стратегический запас должен составлять 30%. Но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: по "Искандерам", по "Калибрам", по Х-101, по Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них является проблемным вопросом пополнения своих запасов", — резюмировал представитель разведки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда россияне могут планировать следующую масштабную атаку на Украину с применением крылатых ракет. Однако в ближайшие несколько дней противнику вряд ли удастся реализовать этот замысел, ведь мешают погодные условия.