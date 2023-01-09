росія частіше використовує розвідувальні дрони: чим це загрожує Україні

Половину "Орланів", збитих за 2023 рік, знищено за попередні пару днів

Російські окупанти в останні дні стали частіше використовувати безпілотник тактичного рівня "Орлан-10". Про це свідчать дані Генштабу про збиті літальні апарати. Цей дрон використовують для артилерійської розвідки, а частину — у комплексах радіоелектронної боротьби.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 8 і 9 січня українські військові збивали по три БПЛА ворога щодня, до того — було затишшя або кількість збитих дронів була меншою. Всього з початку року було знищено 12 "Орланів-10", з яких 6 — в останні дві доби.

За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, таке часте використання дронів може свідчити про те, що ворог шукає, куди направити ракети — так окупанти поводяться перед атакою. Росіяни не відмовилися як від одиночних ударів, так і від масових атак, але через нестачу ракет вони вдаються до більш ретельної розвідки. У звичайного "Орлана" бойового заряду нема, але ворог розробляє змішаний тип дронів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кількість ракет у Росії знижується — залишилося на кілька масованих атак. При нападі ворог використовує кілька десятків снарядів одразу, зазвичай близько 70. При цьому росія продовжує виробляти ракети, але їхня кількість обмежена, тож гіперзвукові "Кинджали" ворог використовує для залякування.