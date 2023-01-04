Зміна тактики росіян, нові "шахеди" та тонкощі з ракетами "Кинджал": головні заяви представника ГУР Скібіцького

Ракетні обстріли з боку росії продовжуватимуться, хоча їхня інтенсивність значно знизилася

Однією із найгарячіших тем для обговорення кілька останніх місяців лишається технічне забезпечення армії рф в Україні. Найбільше українців цікавить, яка кількість ракет і дронів є на балансі у російських сил та що чекати від подальших обстрілів інфраструктури. На більшість резонансних питань спробував відповісти представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Зібрали для вас основні тези із його обширного інтерв'ю для "РБК-Україна", котрі стосувалися залишків зброї окупантів, масованих атак і загальної тактики поведінки загарбників на фронті. Далі — пряма мова Скібіцького.

Про масовані ракетні обстріли

Коли ми говоримо про можливість 2-3 ударів, ми маємо на увазі, що буде приблизно 80 ракет під час атаки, а, може, й більше. Наприклад, 31 грудня агресор застосував лише 20 крилатих ракет, хоча перед цим застосовували приблизно 70 чи навіть більше. Тож, кажучи про 2-3 удари, ми маємо на увазі саме масовану атаку.

Про "найпопулярніші" крилаті ракети

[Найчастіше при обстрілах] йдеться про Х-101, Х-555 і "Калібри". Є ще окремо "Іскандери", тобто балістичні ракети, але їх ми не беремо до розрахунку.

За нашими підрахунками, росіяни мають орієнтовно 160 одиниць. [Також] вони зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про "Калібри", то ми рахуємо 15-20 штук на місяць. Морського базування крилатих ракет "Калібр" у них є приблизно 60 і виробляють, як я сказав, їх не дуже багато – максимум 20 на місяць.

Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має складати 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів.

Про не-використання "Кинджалів"

Це новий вид озброєння. Є в них проблема з літаками-носіями – МіГ-31. Ми ж бачили інцидент, що стався в Білорусі – у одного з них загорівся двигун. Крім того, "Кинджалів" у них не так уже й багато. Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ. "Кинджали" вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу щодо можливості застосування цієї зброї не тільки проти нас, а й проти інших європейських країн.

Про зміну тактики росіян

Вони зараз будуть намагатися застосувати нові підходи. Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували. Зараз вони готують ракети для наступного масованого удару. Тобто вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп нанесення ударів по наших цивільних інфраструктурних об'єктах.

Про масштабні атаки БПЛА

Масований рой дронів спрямований на те, щоби прорвати нашу систему ППО і влучити в об'єкти. А якщо запускати малу кількість – 5-10 – не буде такого ефекту. І вони намагаються саме великою кількістю запускати у тому числі для прориву нашої системи ППО.

Про запаси іранських "шахедів"

На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів "Шахедів". За контрактом передбачено 1750. Потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати.

За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде – будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу.

Про ймовірні прогнози наступних обстрілів

У них є свої плани. Є комплексні чинники. І погода, і свята, і наявність ракет, і морози. Тому однозначно сказати, що превалює якийсь один елемент, дуже складно.

Підготовка [до масованої атаки] – це складний процес. Це вибір цілей, проведення розвідки, дорозвідки, це підготовка ракет, екіпажів, літаків, які будуть здійснювати удар, та інші питання, що пов'язані з координацією. Адже застосовуються ще безпілотники для ведення розвідки, бойові літаки-носії. А після нанесення ударів знову потрібно провести дорозвідку, уточнити, які результати тощо. Тому тиждень-два – це середній інтервал між використанням ракетного озброєння.

[Чи буде масований ракетний обстріл на Різдво 7 січня], залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з нанесення ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу. Ще багато буде залежати від погоди.