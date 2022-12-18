Не Шахедом єдиним: у ЗСУ розповіли, які БПЛА використовують окупанти (відео)

Окупанти використовують мінімум 4 види безпілотників, різних за призначенням та ефективності

У ході атак безпілотниками українських міст і позицій ЗСУ використовуються не тільки іранські "Shahed-136", що являють собою дрони-камікадзе, а й російські БПЛА.

Про це на брифінгу у Military Media Center розповів представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба, повідомляє АрміяІнформ.

Хоча окупанти назвали іранські БПЛА "Герань-2", він був легко ідентифікований фахівцями центру з характерних кінців крила, двигуна та інших деталей.

Водночас для терору цивільного населення артилерійськими та ракетними обстрілами використовується низка дронів російської розробки та виробництва.

Наймасовіший із них — "Орлан-10", який використовується як розвідувальний безпілотник для ведення артилерійської розвідки та разом з іншими засобами в комплексах радіоелектронної боротьби (РЕБ). У виробництві активно використовують іноземні комплектуючі, без яких БПЛА створювати неможливо.

Збитий ЗСУ Орлан-10

Один із останніх трофеїв ЗСУ, БПЛА "Гранат-3", використовується для розвідки місцевості, патрулювання, ведення спостереження, цілевказівки та управління підрозділами. Має хороші характеристики у вигляді невеликої ваги та габаритів (7 кг і розмах крил у 2 метри), може літати до 40 км, вартості та простоті, чому широко застосовується у ланці рота-батальйон.

БПЛА Гранат-3

Ще один безпілотник російського виробництва — "Елерон-3СВ", комплекс ближньої дії повітряної розвідки та спостереження. Комплекс дозволяє вести оптико-електронну розвідку із передачею інформації у режимі реального часу (на відстані до 25 км) через закриті цифрові канали зв’язку. До мінусів відноситься його досить висока, порівняно з іншими БПЛА, ціна – до 200 тисяч доларів.

Елерон-3СВ

За словами Олександра Заруби, практично всі комплектуючі, що забезпечують фото- та відеозйомку, керування апаратом у повітрі, передачу даних різними каналами, GPS-навігацію у російських БПЛА — іноземного походження.

Зауважимо, що Україна зовсім недавно прийняла на озброєння одразу два нові вітчизняні безпілотники розвідувального та універсального призначення — D-80 Discovery та E-300 Enterpri se.