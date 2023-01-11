Аналог ЧВК “Вагнер”: в Беларуси из простых охранников делают наемников для войны

Простых охранников тренируют на военных полигонах подготовленные спецназовцы

В Беларуси готовятся создать аналог российской ЧВК "Вагнер". Набирать наемников будут на базе охранного предприятия "ГардСервис"

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на слова оппозиционера и командира белорусской 38-й десантной бригады Валерия Сахащика. Известно, что это единственное в стране охранное предприятие, которому указом самого Лукашенко разрешено иметь огнестрельное оружие.

Он рассказал, что сотрудники "ГардСервис" проходят усиленную подготовку на протяжении нескольких месяцев на белорусских полигонах. Кроме того, компания расширяется и набирает в штат новых людей.

"Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа тренируют сотрудников "ГардСерви"с на своем полигоне. Кроме того, компания забрала для себя базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо", – сказал он.

На данный момент количество сотрудников обычного ЧОП превысило 1 тысячу человек. Набирают только проверенных людей, желательно служивших в армии или имеющих боевой опыт.

"Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал был увеличен за счет офицеров и солдат, которые служили в силах специальных операций и в спецподразделениях силовых ведомств Беларуси", – сообщил Валерий Сахащик.

Он предполагает, что сотрудников "ГардСервис" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и далее для штурмов как наемников российской частной военной компании "Вагнера". По имеющейся у Сахащика информации, владимир путин вложил в ЧОП немало денег и создает из него "белорусский аналог Вагнера".

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия нашла еще одну страну, где может вербовать наемников. Двое представителей Балкан уже воюют в Украине.