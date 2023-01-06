россия нашла, где еще вербовать наемников: не Кавказ, не Ближний Восток и не КНДР
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В Украину могут отправить воевать наемников с Балкан
ЧВК "Вагнера" вербует заключенных не только в россии, но и за ее пределами. Недавно стало известно, что воевать в Украину могут отправить политзаключенных из Чечни.
На портале Центра национального сопротивления сообщили, что в ближайшее время россия намерена завербовать жителей Балкан.
Ответственным за регион назначен серб Деян Берич, который живет в россии. В прошлом он тоже был наемником, и воевал против Украины в 2014 году. Еще одни известный серб-наемник по имени Жика Радоич воюет в Украине с начала полномасштабного вторжения россии.
В Центре национального сопротивления отметили, что гражданство другой страны не освобождает наемников от ответственности за убийства украинцев.
Напомним, что россия вербует наемников с Кавказа — в Украине нередко встречаются осетины. Также оккупанты грозились завербовать сирийцев и ливийцев с Ближнего востока. Осенью стало известно о том, что россия намерена привлечь для войны в Украине членов элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, а также жителей КНДР, которых хотят задействовать на Донбассе.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети раскрыли личности зеков, завербованных в ЧВК "Вагнера". Среди них торговцы наркотиками, воры-рецидивисты и матерые убийцы.