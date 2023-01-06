росія знайшла, де ще вербувати найманців: не Кавказ, не Близький Схід і не КНДР

В Україну можуть відправити воювати найманців із Балкан

ПВК "Вагнера" вербує ув’язнених не лише в росії, а й за її межами. Нещодавно стало відомо, що воювати до України можуть відправити політв’язнів із Чечні.

На порталі Центру національного спротиву повідомили, що найближчим часом росія має намір завербувати мешканців Балкан. Відповідальним за регіон призначено серба Деяна Беріча, який живе в росії.

У минулому Беріч теж був найманцем, і воював проти України у 2014 році. Ще один відомий серб-найманець на ім’я Жика Радоїч воює в Україні з початку повномасштабного вторгнення росії.

У Центрі національного спротиву зазначили, що громадянство іншої країни не звільняє найманців від відповідальності за вбивства українців.

Нагадаємо, що росія вербує найманців із Кавказу — в Україні нерідко трапляються осетини. Також окупанти погрожували завербувати сирійців та лівійців із Близького сходу. Восени стало відомо про те, що росія має намір залучити для війни в Україні членів елітного корпусу командос Національної армії Афганістану, а також жителів КНДР, яких хочуть задіяти на Донбасі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі розкрили особи зеків, завербованих у ПВК "Вагнера". Серед них торговці наркотиками, злодії-рецидивісти та запеклі вбивці.