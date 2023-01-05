Звичайних зеків пригожину вже мало: стало відомо, кого ще вербують на війну з Україною

"Вагнерівці" займаються вербуванням у Чечні

Російська приватна військова компанія "Вагнера", яка займається вербуванням зеків із в’язниць для участі у війні в Україні, почала рекрутувати політичних ув’язнених із Чечні.

Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, "вагнерівці" вербують в’язнів із виправних установ Чеченської Республіки рф, більшість з яких були засуджені з політичних мотивів.

"Відомо, що в колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка рф), а також у виправній колонії №2 селища Чорнокозово (Наурський район Чеченської Республіки рф), триває процес вербування ув’язнених у лави ПВК "Вагнера"", — йдеться в повідомленні ГУР МО України.

Зазначається, що це явище вже набуває масового характеру. З двох колоній "вагнерівцям" вдалося "мобілізувати" понад 50 ув’язнених. До слова, більшість із них було засуджено у сфабрикованих справах.

У ГУР також наголосили, що в колоніях зараз проводиться робота щодо запобігання витоку інформації за її межі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні помітили "конкурентів" ПВК "Вагнера".