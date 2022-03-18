росія вербує бойовиків Хезболли для участі у війні проти України
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росія хоче кинути бойовиків Хезболли та сирійських найманців у бій проти ЗСУ, але у тих, схоже, інші плани
Окупаційна армія розпочала вербування іноземних найманців, щоб компенсувати втрати в живій силі.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Там повідомили, що росія вже завербувала близько 1000 "добровольців" з-поміж бойовиків Хезболли, а також з-поміж армії сирійського диктатора Башара Асада.
У Генштабі зазначають, що головною вимогою до найманців є вміння вести бої у міських умовах.
"Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи", — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, про те, що росія залучила іноземних найманців до війни в Україні, говорив президент України Володимир Зеленський, який висловив думку, що участь цих найманців все одно росії вже не допоможе.
Як повідомлялося раніше, згідно з останніми даними, російські війська втратили в Україні близько 14 тисяч своїх солдатів. Водночас британська розвідка повідомляє, що просування окупаційних військ було зупинено на всіх напрямках.
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