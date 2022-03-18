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росія вербує бойовиків Хезболли для участі у війні проти України

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Сирійська армія Новина оновлена 18 березня 2022, 02:03
Сирійська армія

росія хоче кинути бойовиків Хезболли та сирійських найманців у бій проти ЗСУ, але у тих, схоже, інші плани

Окупаційна армія розпочала вербування іноземних найманців, щоб компенсувати втрати в живій силі.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Там повідомили, що росія вже завербувала близько 1000 "добровольців" з-поміж бойовиків Хезболли, а також з-поміж армії сирійського диктатора Башара Асада.

У Генштабі зазначають, що головною вимогою до найманців є вміння вести бої у міських умовах.

"Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, про те, що росія залучила іноземних найманців до війни в Україні, говорив президент України Володимир Зеленський, який висловив думку, що участь цих найманців все одно росії вже не допоможе.

Як повідомлялося раніше, згідно з останніми даними, російські війська втратили в Україні близько 14 тисяч своїх солдатів. Водночас британська розвідка повідомляє, що просування окупаційних військ було зупинено на всіх напрямках.

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#Україна #Росія
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