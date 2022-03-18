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"Найгірше рішення в їхньому житті": Зеленський розповів, що чекає іноземних найманців, що воюють за окупантів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Знищена техніка окупантів Новина оновлена 18 березня 2022, 01:14
Знищена техніка окупантів

росія вербує найманців для війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський попередив тих іноземних найманців, які наважаться приїхати до України, щоб воювати у складі окупаційної армії про те, що це буде найгіршим рішенням у їхньому житті.

Про це він розповів у своєму традиційному відеозверненні, яке було розміщено у його телеграм-каналі

За його словами, Україна отримала інформацію, що російські війська залучають найманців з інших країн, а також обманом намагаються загнати на військову службу якнайбільше молоді. Зеленський каже, що росії це все одно не допоможе, але звернувся до всіх, хто задумався про те, щоб співпрацювати з окупантами.

"Це буде найгіршим рішенням у вашому житті. Краще довге життя, ніж ті гроші, які вам пропонують за коротке", — сказав президент.

Він додав, що українські захисники продовжують утримувати всі напрямки, які намагається продавити супротивник, та відповідають на кожну атаку російської армії.

За його словами, ЗСУ продовжують брати в полон все нових солдатів-строковиків і серед них є й ті, хто не хоче повертатися до росії.

"А є й ті, про кого в росії навіть не згадують. Не намагаються навіть забирати. На кого додому вже прийшли похорони, хоча вони у нас у полоні та живі", — додав він.

Як повідомлялося раніше, згідно з останніми даними, російські війська втратили в Україні близько 14 тисяч своїх солдатів. Водночас британська розвідка повідомляє, що просування окупаційних військ було зупинено на всіх напрямках.

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#Україна #Росія #Володимир Зеленський
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