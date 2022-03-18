Укр

"Худшее решение в их жизни": Зеленский рассказал, что ждет иностранных наемников, воюющих за оккупантов

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Уничтоженная техника оккупантов Новость обновлена 18 марта 2022, 01:14
Уничтоженная техника оккупантов

россия вербует наемников для войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил тех иностранных наемников, которые решатся приехать в Украину, чтобы воевать в составе оккупационной армии, о том, что это будет худшим решением в их жизни.

Об этом он рассказал в своем традиционном видеообращении, которое было размещено в его телеграм-канале

По его словам, Украина получила информацию, что российские войска привлекают наемников из других стран, а также обманом пытаются загнать на воинскую службу как можно больше молодежи. Зеленский говорит, что россии это все равно не поможет, но обратился ко всем тем, кто задумался о том, чтобы сотрудничать с оккупантами.

"Это будет худшим решением в вашей жизни. Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую", — сказал президент.

Он добавил, что украинские защитники продолжают удерживать все направления, которые пытается продавить противник, и отвечают на каждую атаку российской армии.

По его словам, ВСУ продолжают брать в плен все новых солдат-срочников и среди них есть и те, кто не хочет возвращаться в россию.

"А есть и те, о ком в россии даже не вспоминают. Не пытаются даже забирать. На кого домой уже пришли похоронки, хотя они у нас в плену и живы", — добавил он.

Как сообщалось ранее, согласно последним данным, российские войска потеряли в Украине около 14 тысяч своих солдат. Вместе с тем британская разведка сообщает, что продвижение оккупационных войск было остановлено на всех направлениях.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Зеленский
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