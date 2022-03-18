россия вербует боевиков Хезболлы для участия в войне против Украины

россия хочет бросить боевиков Хезболлы и сирийских наемников в бой против ВСУ, но у тех, похоже, другие планы

Оккупационная армия приступила к вербовке иностранных наемников, чтобы компенсировать потери в живой силе.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Там сообщили, что россия уже завербовала около 1000 "добровольцев" из числа боевиков Хезболлы, а также из числа армии сирийского диктатора Башара Асада.

В Генштабе отмечают, что главным требованием к наемникам является умение вести бои в городских условиях.

"В то же время, по имеющейся информации, вышеупомянутые боевики преследуют цель не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование "командировки" как возможности попасть в страны Европы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, о том, что россия привлекла иностранных наемников к войне в Украине, говорил президент Украины Владимир Зеленский, который выразил мнение, что участие этих наемников все равно россии уже не поможет.

Как сообщалось ранее, согласно последним данным, российские войска потеряли в Украине около 14 тысяч своих солдат. Вместе с тем британская разведка сообщает, что продвижение оккупационных войск было остановлено на всех направлениях.