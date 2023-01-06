Вбивця бабусі, нацист, наркоторговець: кого росіянам показали як "героїчних" вагнерівців

Злочинці, які практично все своє життя провели у колоніях, тепер житимуть без судимостей серед росіян

Хазяїн ПВК "Вагнер" Євген Пригожин набирає у свою військову компанію досвідчених ув’язнених різної статі, на рахунку яких не одне вбивство чи крадіжки. У мережі викрили декількох завербованих зеків і показали їхні фото.

Журналіст та аналітик Ігор Соловей у своєму Telegram-каналі поділився фотографіями чотирьох ув’язнених, яких після участі у війні Пригожин "помилував".

Серед тих, хто тепер опинився на волі, попри багате кримінальне минуле, були:

Олександр Суєтов , 34 роки (ліве фото). Засуджений до 10 років за серію нальотів на пітерські ювелірні магазини. На грудях у нього наколота нпцитська свастика, мабуть, він був головним "денацифікатором" у "Вагнері". Згідно з інформацією з відкритих джерел, свастика стала в нацизмі головною спадщиною аріософії, тобто ідеї зверхності лише однієї нації — арійської.

, 34 роки (ліве фото). Засуджений до 10 років за серію нальотів на пітерські ювелірні магазини. На грудях у нього наколота нпцитська свастика, мабуть, він був головним "денацифікатором" у "Вагнері". Згідно з інформацією з відкритих джерел, свастика стала в нацизмі головною спадщиною аріософії, тобто ідеї зверхності лише однієї нації — арійської. Денис Кинєв , 41 рік (друге фото). Карний злочинець-рецидивіст, займався крадіжками і розбоєм, в ході одного з нападів убив людину. Вперше був засуджений ще 1999 року.

, 41 рік (друге фото). Карний злочинець-рецидивіст, займався крадіжками і розбоєм, в ході одного з нападів убив людину. Вперше був засуджений ще 1999 року. Анатолій Сальмін , 34 роки (третє фото). Судимий чотири рази за численні крадіжки, викрадення та вбивство.

, 34 роки (третє фото). Судимий чотири рази за численні крадіжки, викрадення та вбивство. Олександр Нікітін, 33 роки (четверте фото). Почав займатися крадіжками та розбоєм ще підлітком, коли навчався у п’ятому класі. Вчинив не менше десятка злочинів.

А журналісти видання "Агентство" провели своє розслідування, під час якого вдалося впізнати кількох наркоторговців, убивць та досвідчених злодіїв. Усі вони – жителі Санкт-Петербурга чи Ленінградської області.

Так, Пригожин "помилував" після вбивства українців ветеринара Дмитра Каравайчика, засудженого 2019-го на 17 років за збут амфетаміну. Його дружину Діану Грибовську, яка займалася виробництвом наркотичної речовини, було засуджено на 16 років.

Повідомляється, що Каравайчик був завербований на початку літа 2022 року і воював в Україні 180 днів. І якщо вже йому вдалося вижити, то Євген Пригожин був змушений виконати свою обіцянку і "помилувати" злочинця. Тепер він вирушить жити на волю без судимості.

Ще один звільнений ув’язнений — Олександр Суєтов. 2020-го він був засуджений до 10 років суворого режиму за організацію ОЗУ. Під його керівництвом банда грабувала ювелірні крамниці у Пітері.

Денис Кинєв та Станіслав Усачов — ще одні ув’язнені, яким вдалося уникнути смерті в Україні та повернутися на свободу в росії. Кінева засудили 2011-го за розбій на п’ять років, а Усачов 2016-го був засуджений на 1 рік та місяць позбавлення волі за викрадення авто. Ймовірно, після цього вони чинили й інші злочини, якщо вирушили воювати в Україну з колонії.

Також "Агентство" з’ясувало, що на волі опинився і Дмитро Карягін, який 2014 року вбив власну 87-річну бабусю. У матеріалах справи сказано, що онук вмовив жінку продати її квартиру за 820 тисяч рублів, потім вивіз у гараж і вдарив молотком по голові. Від отриманих травм і втрати крові старенька померла. Але онук вирішив приховати злочин і повідомив родичам, що бабуся поїхала в Україну до родичів, тому про вбивство стало відомо лише за рік.

2016-го суд засудив Карягіна до 14,5 року колонії суворого режиму, де 2022-го, лише через 6 років відбування покарання, він зустрівся з Пригожиним і отримав "помилування".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Євген Пригожин на Новий рік відвідав українських полонених, яких утримують у підвалі без зв’язку з рідними. Він приніс їм ящик мандаринів і спитав, про що мріють.