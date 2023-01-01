Ватажок "Вагнера" відвідав фронт у Новий рік: міркував про цілі війни та відвідав українських полонених

Пригожин підтвердив, що з українськими військовополоненими найжорсткіше звертаються бійці ПВК "Вагнера" на передовій

Олігарх, друг путіна та ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин зустрів Новий рік на передовій у Луганській області. Керівник найманців також відвідав нібито українських військовополонених та послухав їхні мрії.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Євген Пригожин заявив, що зараз деякі росіяни негативно ставляться до так званої "СВО", тому що влада країни багато втратила після розвалу СРСР.

"Багато людей не розуміли — і ті, хто зрозумів СВО, і ті, хто не зрозумів, — ми ж багато речей упустили не вчора. А ми їх упустили 1990-го, 1992 року. У двохтисячних, а потім 2014 року глобально. Тому зараз треба надолужувати те, що було втрачено, а впустили ми дуже багато", — сказав засновник "Вагнера".

У новорічну ніч пригожин вирушив на передову, пояснюючи це тим, що "свято потрібно зустрічати там, де на тебе найбільше чекають".

Крім того, олігарх відвідав українських військовополонених та приніс їм на честь свята ящик мандаринів. За його словами, українці такі ж слов’яни, як і росіяни, тому заслуговують на свято.

"Полонених привітаємо, вони такі ж, як і ми, слов’яни і свято у них таке ж", — заявив ватажок найманців, потиснувши полоненим руки і підкресливши, що важливо закінчувати війну.

Українських військовополонених утримують у невеликому підвальному приміщенні. В імпровізованій камері перебуває понад десять осіб, деякі з травмами на обличчі. На камеру вони озвучили, що всіх мобілізували з різних регіонів України: Києва, Кіровоградської області, Одеси. Рідним, які не знають про їхнє місцезнаходження, нібито українські військовополонені передали привіти та побажали миру. Зв’язатися з близькими найманці ПВК "Вагнера" їм не дають.

Ватажок бойовиків зазначив, що в полоні перебуває багато українських воїнів і багато хто продовжує потрапляти. Хтось здається добровільно, щоб зберегти життя, а хтось потрапляє через поранення та травми.

"До всіх ставимося по-різному. Найжорсткіше з ними поводяться ті, хто бере українців у полон на передовій, адже це їхній ворог зі зброєю в руках", — сказав пригожин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, у ПВК "Вагнера" хочуть набирати жінок-злочинців. Їх готові відправляти воювати до України.