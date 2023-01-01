Главарь "Вагнера" посетил фронт в Новый год: рассуждал о целях войны и навестил украинских пленных

Пригожин подтвердил, что с украинскими военнопленными жестче всего обращаются бойцы ЧВК "Вагнера" на передовой

Олигарх, друг путина и главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин встретил Новый год на передовой в Луганской области. Руководитель наемников также посетил якобы украинских военнопленных и послушал их мечты.

Об этом пишут российские СМИ.

Евгений пригожин заявил, что сейчас некоторые россияне негативно относятся к так называемой "СВО", потому что власти страны много упустили после развала СССР.

"Многие не понимали — и те, кто понял СВО, и те, кто не понял, — мы же многие вещи упустили не вчера. А мы их упустили в 1990-м, в 1992 году. В двухтысячных, а потом в 2014 году глобально. Поэтому сейчас надо навёрстывать то, что было упущено, а упустили мы очень многое", — сказал основатель "Вагнера".

В новогоднюю ночь пригожин отправился на передовую, объясняя это тем, что "праздник нужно встречать там, где тебя больше всего ждут".

Кроме того, олигарх посетил украинских военнопленных и принес им в честь праздника ящик мандаринов. По его словам, украинцы такие же славяне, как и россияне, поэтому заслуживают праздника.

"Пленных поздравим, они такие же, как и мы, славяне и праздник у них такой же", — заявил главарь наемников, пожав пленным руки и подчеркнув, что важно заканчивать войну.

Украинских военнопленных содержат в небольшом подвальном помещении. В импровизированной камере находится больше десяти человек, некоторые с травмами на лице. На камеру они озвучили, что все были мобилизованы из разных регионов Украины: Киева, Кировоградской области, Одессы. Родным, которые не знают об их местонахождении, якобы украинские военнопленные передали приветы и пожелали мира. Связаться с близкими наемники ЧВК "Вагнера" им не дают.

Главарь боевиков отметил, что в плену находится много украинских воинов и многие продолжают попадать. Кто-то сдается добровольно, чтобы сохранить жизни, а кто-то попадает из-за ранений и травм.

"Ко всем относимся по-разному. Жестче всего с ними ведут себя те, кто берет украинцев в плен на передовой, ведь это их враг с оружием в руках", — сказал евгений пригожин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в ЧВК "Вагнера" хотят набирать женщин-преступниц. Их готовы отправлять воевать в Украину.